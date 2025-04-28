停止服務｜中國移動香港將於6月30日終止3G服務

3G網絡逐步被淘汰。中國移動香港最新宣布，將於2025年6月30日00:00終止提供3G服務，以聚焦資源推動5G及其他網絡技術發展。

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中國移動香港表示，使用3G服務的客戶人數持續下降，截至今年3月，僅佔中國移動香港流動通訊客戶總數（包括中國移動香港服務計劃、預付服務相關產品、移動虛擬運營商相關產品）不足百分之零點二五。

所以經過全面及周詳的考慮，自2023年第四季起，中國移動香港已陸續通知相關客戶，將其電話智能卡及3G手機或裝置升級，確保客戶順利轉換至新一代流動服務。

中國移動香港將繼續提供多款升級方案，包括一系列5G服務計劃、5G手機折扣優惠等，協助受影響客戶升級其 3G 手機、裝置或SIM卡，並為未有計劃升級的客戶提供適切安排。

如有任何查詢，客戶可親臨任何中國移動香港門市，或致電24小時客戶服務熱線12580，以獲得進一步協助。