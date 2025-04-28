  • 28°C
香港時間：2025428日 (一) 13:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

停止服務｜中國移動香港將於6月30日終止3G服務

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

3G網絡逐步被淘汰。中國移動香港最新宣布，將於2025年6月30日00:00終止提供3G服務，以聚焦資源推動5G及其他網絡技術發展。

AI PC｜HP多款Copilot+ PC攻港　最平$7,999可入手

數據保護｜Veeam發布資料韌性成熟度模型DRMM　助企業評估面對網絡攻擊及系統中斷時數據韌性

中國移動香港表示，使用3G服務的客戶人數持續下降，截至今年3月，僅佔中國移動香港流動通訊客戶總數（包括中國移動香港服務計劃、預付服務相關產品、移動虛擬運營商相關產品）不足百分之零點二五。

所以經過全面及周詳的考慮，自2023年第四季起，中國移動香港已陸續通知相關客戶，將其電話智能卡及3G手機或裝置升級，確保客戶順利轉換至新一代流動服務。

中國移動香港將繼續提供多款升級方案，包括一系列5G服務計劃、5G手機折扣優惠等，協助受影響客戶升級其 3G 手機、裝置或SIM卡，並為未有計劃升級的客戶提供適切安排。

如有任何查詢，客戶可親臨任何中國移動香港門市，或致電24小時客戶服務熱線12580，以獲得進一步協助。

網絡保安 數碼轉型 手機Apps 科技產品 香港 5G

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
公屋裝修｜380呎清水公屋15萬變溫馨3房　裝修+淘寶訂傢俬埋單只需呢個數【附流程】
公屋裝修｜380呎清水公屋15萬變溫馨3房　裝修+淘寶訂傢俬埋單只需呢個數【附流程】
急症室最長等候時間（04月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月28日 時間12:05）
金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？
金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇