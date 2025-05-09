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飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【飲茶／三高／降血壓／防癌／去水腫】飲茶對身體益處多！台灣營養學專家洪泰雄指出，常喝1款茶能夠帶來多達5種健康益處，包括降血壓、抗老化，同時保護心血管等。到底每天應喝多少份量才健康？

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營養學專家洪泰雄在其Facebook專頁發文指出，冰鎮洛神花茶不僅清爽可口，更被譽為「植物界的紅寶石」。洛神花茶在民間養生中深受喜愛，近年更因其多元健康效益而受到關注，洪泰雄便整理出洛神花茶的5大健康益處：

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1. 降血壓：天然的「紅色降壓茶」

洛神花茶最為人熟知的功效是有助於降低血壓。美國塔夫茨大學曾發表研究指出，連續飲用洛神花茶三週後，受試者的收縮壓平均降低約6至7mmHg，此改善幅度對中風與心臟病風險具有顯著正面影響。不過，洪泰雄提醒，正在服用降血壓藥物的人飲用前應諮詢醫生後再飲用，以免與藥物產生相互作用。

2. 抗氧化：清除自由基，抗老化

有研究比較了280種常見飲品的抗氧化含量後發現，洛神花茶的抗氧化能力高居第一，甚至勝過綠茶。這得益於茶中富含的花青素與類黃酮，能有效中和體內的自由基，減少氧化對細胞的傷害，進而幫助延緩衰老、預防心血管疾病、糖尿病與癌症等慢性病。

3. 護心臟：降膽固醇，預防動脈硬化

在心血管保健方面，洪泰雄引用台灣中山醫學大學的臨床試驗，結果發現，每日飲用200cc洛神花茶一個月後，受試者血液中的總膽固醇值由200mg/dL降至150mg/dL。研究人員表示，洛神花中的多酚和類黃酮可阻止壞膽固醇被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成，從而降低心血管疾病發生風險。不過，若本身已有高血脂或心血管疾病，洛神花茶僅能作為輔助調理，不可替代正規治療。

4. 幫助消化：減輕水腫，利尿順暢

洛神花茶在傳統草藥中也被用來促進消化和改善腸胃不適，其含有的有機酸，如蘋果酸與檸檬酸，能促進腸胃蠕動，幫助食物消化。同時，豐富的鉀成分有利於加速體內鈉排出，增加排尿量，從而改善因久坐或循環不佳導致的水腫情況。

洪泰雄也說明，西非與中美洲地區自古就有餐後飲用洛神花茶以利水消腫、緩解消化不良的習俗。不過，由於茶性偏酸，腸胃敏感者應避免空腹飲用，以防不適。

5. 穩定血糖：控制血糖波動有潛力

在血糖調節方面，曾有學者透過動物實驗發現，洛神花萃取物能降低糖尿病鼠的空腹血糖與餐後血糖波動，推測其作用機制與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關。另有文獻綜述指出，洛神花具有抗糖尿病特性，長期飲用或補充有助於降低空腹血糖和改善胰島素抵抗。不過，洪泰雄提醒，穩定血糖仍需配合飲食控制與運動，洛神花茶僅為保健輔助，並非醫療用藥。

飲茶養生｜每日建議1至2杯為宜

儘管洛神花茶具有多重好處，洪泰雄仍建議適量飲用。由於洛神花茶本身具降血壓作用，低血壓者飲用前須特別注意。中醫觀點也認為洛神花性偏涼，孕婦應避免飲用或事先諮詢醫生。加上其酸性較強，過量可能刺激腸胃，每日建議控制在1至2杯為宜，適量飲用方能健康無虞。

同場加映｜6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶及烏龍茶，90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家教大家揀最適合自己的養生茶！

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

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以下3類茶葉適合寒底人士飲用：

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至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

資料來源：營養學專家洪泰雄

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