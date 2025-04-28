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金像獎2025｜劉青雲憑《爸爸》四度封金像影帝　與郭藹明恩愛扶持逾25年再爆冧妻宣言

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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劉青雲於「第43屆香港電影金像獎」憑電影《爸爸》再度封帝。

【香港電影金像獎/金像獎2025/劉青雲/爸爸】 第43屆香港電影金像獎昨晚（4月27日）圓滿落幕，電影《爸爸》成績斐然，橫掃三個主要演員獎項。其中，劉青雲憑《爸爸》再度獲頒「最佳男主角」，這是他從影以來第四度封帝。

金像獎2025｜劉青雲郭藹明「如影隨形」超甜蜜

劉青雲在《爸爸》中飾演倫常慘案的倖存者，演技細膩動人，被譽為「從影以來最佳演出」，在台上發表得獎感言時，他特別感謝電影角色原型「爸爸」，並不忘向太太郭藹明表達謝意。

過往青雲出席頒獎禮，太太郭藹明均會陪伴在側，惟昨晚不見「劉太」蹤影，青雲於後台接受媒體訪問時笑稱太太比較深閨，主要負責幕後的工作，如昨晚的服飾就由郭藹明負責搭配，期間青雲隔空冧妻：「雖然她今日沒有出現，但她的影子已經在你前面」，感激太太多年來背後的支持。

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金像獎2025｜郭藹明貼心但不黐身

l至1998年結婚至今，劉青雲跟郭藹明相知相愛逾25年，個性內斂的青雲甚少放閃，惟於2015年青雲憑《竊聽風雲3》再度成為金像影帝時，他公開多謝太太：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球。」台下的郭藹明聽到這番話感動到眼紅紅。

郭藹明自從結婚後就淡出幕前，主力做青雲「背後的女人」，由於青雲不時往外地拍戲，故家中事務主要由郭藹明處理。

青雲曾於鄭裕玲的節目訪問分享太太貼心一面，他說：「很多時候她跟我去到外地，視察完環境就交帶說『你去那裡就可以買到有機產品啦』，她喜愛打點完一切就返香港。」

郭藹明做青雲「背後的女人」。（發相）

金像獎2025｜劉青雲怕被稱為「模範夫妻」

說到兩人看完戲後喜歡於咖啡店討論劇情，情緒來時郭藹明忍不住爆喊，二人走在街上曾被途人誤會吵架完，青雲說：「最搞笑是有個女仔跟她說：『等埋佢啦』，老婆就望望我。」

席間青雲大讚太太個性獨立又隨和，是一個值得信任的人：「她絕對不會『跣』我，完全是大家可以接受的一個人。」

入行多年的青雲是緋聞絕緣體，他直言沒遇過「飛來蜢」，青雲更叫男士們別自作多情：「我覺得作為一個男人，別那麼容易誤會，人家不一定對你有意思，只不過見到你就打個招呼，或者人家喜歡看你演戲，更甚人家只是喜歡你太太，別誤會人家對你有意！」

在大眾眼中，青雲跟郭藹明恩愛非常，惟他不喜歡被稱為「模範夫妻」，他曾說：

因為令人壓力好大，我覺得我們就是一般的夫妻，很多夫妻都是平平淡淡過一輩子，我們也是平平凡凡的。

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