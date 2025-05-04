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內地遊客｜餐廳店員找續誤將$500當$100　內地客離開後發現咁做獲激讚：好真誠！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

餐廳店員找續誤將$500當$100，內地客離開後發現咁做獲激讚：好真誠！

待人真誠友善是美德。近日，有內地女生在小紅書發帖，指早前來港旅遊期間，光顧銅鑼灣一間餐廳用膳，當時她以1,000港元紙鈔結帳，惟收銀的男店員錯將500元紙鈔當作100元找給她。

女生翌日晚上後之後絕，趕到餐廳歸還時發現已經打烊，她離港後輾轉多日拜託友人將400元歸還店家，還手寫致歉信，獲網民稱讚：真誠！

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內地遊客｜店員找續誤將$500當$100

樓主以「離大譜！一頓飯白撿四百塊」為題發帖，指自己3月來港旅遊收穫400元「意外之財」又輾轉歸還的經歷。樓主早前來港旅遊，到銅鑼灣一間餐廳食「第一頓飯」，她以僅有的、剛從銀行取出的1,000元紙鈔支付餐費，「小哥真的超級好超級幫忙」。

然而，男店員誤將500元紙鈔當作100元找續給了樓主，起初她不以為意，直到翌日夜晚才發現，她連忙趕到銅鑼灣歸還但餐廳已經打烊，而她次日一早便要離港。

女生拜託來港友人轉交400元及手寫信。（取自小紅書）

內地遊客｜半月後託來港友人轉交歸還

樓主因為此事心中不安，又擔心「不想給大陸客留下不好的印象」，遂想了多種方法還錢；最後，她拜託半月後要來港旅遊的友人，將400元及一封手寫信轉交店方。

據圖片可見，樓主手寫兩頁紙詳述事件經過，感激餐廳當時幫忙找續，又對未能及時歸還誤找的400元致歉。樓主的一手好字及工整的書寫，令不少網民錯重點，誇張她真誠的同時，以表示「字如其人，人好字好」。

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內地遊客｜網民：都是很溫暖的人！

此事引起網民熱議，不少人稱讚樓主真誠善良，「文明社會就是靠您這樣的人建立起來的」、「讚，好人有好報社會需要多一些你這樣善良、有責任感和道德感的人」、「見字如見人，人美欣賞」、「你真是少有的好人」、、「都是很溫暖的人」、「好人，做人就是要講誠信」、「好人一生平安，那個男員工當時可能有被扣錢，謝謝你的善舉，希望你在職場一直都會順順利利，遇到的都是善良的人」。

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