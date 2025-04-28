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金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

《九龍城寨之圍城》在金像獎獲共9個獎項，成為今屆大贏家。

【金像獎 / 九龍城寨之圍城 / 古天樂】2025年影壇盛事《第43屆香港電影金像獎》在昨晚（4月27日），《九龍城寨之圍城》獲最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果和最佳服裝造型設計共9個獎項成今屆金像獎大贏家。同時宣布好消息，《九龍城寨之圍城》上映一周年，在5月1日「城門再開」再度上映。

在金像獎頒獎禮後，《九龍城寨之圍城》監製莊澄、導演鄭保瑞與「龍捲風」古天樂、「城寨四子」林峯、劉俊謙、張文傑和胡子彤、「王九」伍允龍、「Tiger哥」黃德斌、「魚蛋妹」王尹菁，以及蔡思韵、喬靖夫和廖子妤等台前幕後團隊，到中環舉行「LIGHTS CAMERA CHEERS」慶功party。

同場，還有盧慧敏（Amy Lo）、導演李志偉和何英毅、袁富華和黃美芬等《得寵先生》團隊，以及鍾雪瑩和游學修等《看我今天怎麼說》團隊，非常熱鬧。

金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？

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金像獎2025︱古天樂透露《尋秦記》今年上映

《九龍城寨之圍城》橫掃9個獎項，古天樂稱：「我好開心，真係攞好多獎！起碼證明呢部戲可以行出海外，去到日本、去到康城，我哋嘅努力冇白費。」導演鄭保瑞稱在現場一直替台前幕後角逐的獎項而緊張，他表示對續集更有信心。古天樂坦言受大環境影響，會更考慮成本問題。

至於《尋秦記》是否「都市傳說」？古天樂說：「阿峯，你話畀人聽！」林峯：「呢部戲今年會出街。」然後古天樂強調：「唔係傳說，好快會見！」之後張文傑、伍允龍、胡子彤及台前幕後，一齊品嚐「城寨叉燒飯」，津津有味。

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