減肥攻略｜260磅廚師過重致椎間盤突出　改食1種油激減80磅　醫生教3招揀好油【附健康食油推薦名單】

【肥胖／減肥／廚師／橄欖油／植物油】很多人以為減肥就不能吃油，全部蔬菜燙熟就是乏味的一餐。台灣一名廚師靠1招改變飲食，從260磅成功減至80磅，重拾健康。過往有很多研究指出，減肥絕對不能避開油，反而要選擇適量的「好油」，能夠將減肥事半功倍。

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減肥攻略｜轉食橄欖油激減80磅

台灣家醫科醫生李思賢在其YouTube頻道分享病例，一名30歲、體重曾高達118公斤（約260磅）的廚師曾來求醫，指自己因為過重問題和職業原因，經常久站導致椎間盤突出。李思賢建議他採用地中海飲食法，並將日常的使用油改為橄欖油。經過一番減肥後，他成功減走36公斤（約79.4磅），相當於一個小學生的體重。

李思賢就病例指出，據過往研究實證，長期攝取橄欖油有助於降低血脂、控制體重，並保護心血管健康。不少人減肥都會避免攝取油份，或是採用地中海飲食法時會擔心餐單中的橄欖油會否太多，弄巧反拙。他續指，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸及抗發炎植化素，適量攝取不僅不會造成負擔，反而能改善三高問題，並促進荷爾蒙平衡。

減肥攻略｜地中海飲食法建議餐單

李思賢強調， 地中海飲食 被公認為最健康的飲食模式之一，而特級初榨橄欖油富含油酸及多酚類抗氧化物，能有效降低心血管疾病風險。他建議在減重過程中，不必完全避開油脂，而是應選擇「對的油」，才能健康瘦身。

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減肥攻略｜3招教揀好油

李思賢引用科學研究指出，適量攝取橄欖油有助降低壞膽固醇（LDL），並使體重趨於標準。他提醒，許多減重者錯誤地採取「無油飲食」，反而可能影響代謝，建議選擇優質油脂，如特級初榨橄欖油，以維持健康。為此，他提出挑選橄欖油3大關鍵：

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玻璃瓶裝：減少塑化劑風險。

深色瓶身：避免光照影響油品品質。

適量購買：大包裝雖划算，但若存放過久可能變質。

健康飲食｜健康食油5大之選

台灣營養功能醫學專家劉博仁於「健康晚點名」推薦5種健康食油，富含Omega-3與Omega-9。

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健康飲食｜6款常見植物油比拼

台灣營養師李婉萍亦在其個人網站發文分享，近年來不少家庭都已有使用植物油作為食用油的健康觀念，不過，並非所有植物油都屬於好油，部分植物油的飽和脂肪偏高，要謹慎食用；有些植物油的煙點偏低，在煮食時亦要特別留意。

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