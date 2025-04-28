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機場離境稅｜姚柏良質疑加幅大與推動旅遊有矛盾　提「減辣」至$160未獲通過

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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政府早前建議調整「飛機乘客離境稅」，由120元加至200元。（資料圖片）

政府早前建議調整「飛機乘客離境稅」，由120元加至200元。早前有議員指應降低離境稅增幅，其中旅遊界姚柏良提出修訂，要求「減辣」至160元。惟當局回覆法案委員會指，無意下調加幅。修訂今日（28日）在立法會相關委員會會議審議，經議員投票後呈「5對5」爭持局面，最終未獲通過。

財務局常秘（庫務）黎志華在會上重申，離境稅只佔旅客出遊開支1%，不會影響他們訪港意欲；而有關稅項上次調整已是2003年，加上機管局2016年徵收機場建設費後，其後兩年的客運量不跌反升，相信加幅可接受及合理。

加離境稅對廉航影響較大

姚柏良指，加離境稅削香港機場競爭力，提出修訂並非「街市買餸」討價還價；現時很多港人選擇到深圳飛，對廉航市場的影響較大，亦影響航空公司落戶香港決心，希望當局循序漸進。他又質疑質疑政策有違發展旅遊的原意，「我哋要吸飛機客，你又加機場離境稅，呢個矛盾我一直都覺得好困擾」。

民建聯陳恒鑌則認為，若稅項分幾年增加，可能導致旅客無所適從，甚至在觀感上認為機場稅「加完又加」，那寧可長痛不如短痛。

黎志華回應指，政府不希望加離境稅動搖香港機場航空樞紐地位，亦不希望為旅客帶來不良影響。政府亦已吸納了姚柏良部分建議，擴大豁免安排，讓轉機客在翌日離港可獲免稅。

表決「5對5」　姚柏良擬大會再提修正案

其後會上表決修正案，15名委員中有10人投票，各有5人支持和反對，呈「5對5」爭持局面。支持的議員包括姚柏良、選委會陳紹雄及梁毓偉、香港新方向張欣宇，及勞聯林振昇、。反對的議員則包括民建聯陳恒鑌及周浩鼎、選委會譚岳衡及管浩鳴，及經民聯陸瀚民；選委會洪雯投棄權票。其餘3位委員，選委會議員吳傑莊及陳仲尼、新民黨陳家珮表決時不在席。

委員會主席李鎮強表示，由於修訂未獲委員過半數支持，不能以法案委員會身份提出修正案。如姚柏良仍有意在稍後大會審議階段以個人名義提修正案，須再向立法會主席尋求批准。

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