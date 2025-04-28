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金像獎2025︱家人相繼輕生患抑鬱　谷祖琳捨棄事業陪女兒成長拒當虎媽採放養式育兒

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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谷祖琳憑《爸爸》金像獎首奪女配！

【金像獎2025/明星育兒/谷祖琳/《爸爸》】入行27年的谷祖琳憑《爸爸》首奪金像獎最佳女配角，育有兩女的谷祖琳捱過家人相繼輕生，家人突然離世的創傷她患上抑鬱，康復後與舅父谷德昭成立思覺基金幫助有需要人士。她為了兩個女放棄了一手創辦的甜品店及在電影圈減產，47歲的她終憑《爸爸》登上事業高峰。

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湊得輕鬆啲
營養早餐︱營養師爸爸炮製小學生早餐　2方法助孩子適當吃零食1招解決偏食問題

谷祖琳於90年代入行電影圈，入行已27年，2010年結婚，誕下兩名女兒，分別12歲及10歲，從此她的生活有了很大的傳變，由女強人變成好媽媽，她曾在訪問中指，如果家庭、演戲及生意作出取捨，她指毫無懸念一定是家人永遠第一。

金像獎2025︱谷祖琳為兩女結束生意

谷祖琳自從做媽媽後開始減產，一手創立的「小甜谷」在2018年全線結業，騰出更多時間陪伴女兒成長，她說:「做生意難有突破，避免不了死做爛做，但那10年時間正正是我女兒最需要我的階段。」

金像獎2025︱谷祖琳睡前與兩女兒傾心事

谷祖琳重視與女兒溝通，她坦言3母女無所不談，現在她都會與兩女睡前聊天傾心事，最少半小時，甚至長達1小時，她自言自己不是虎媽，主張放養式育兒，更響往與女兒平輩式的相處，因為她的放任，反而讓女兒學識自律，她們會要求主動補習及上興趣班，會對自己是有要求。她曾說「每個人都有自己的路要走，有自己的命運，有屬於自己的課題，但記著爸爸媽媽永遠也是你最強大的後盾，跌倒了、痛了，記得要回家。」

2006及2007年時，谷祖琳的祖母及胞弟相繼墮樓身亡，令她一度患上抑鬱症，其後她與谷德昭一同成立思覺基金，向外界宣傳認識情緒病的訊息。

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金像獎2025︱《爸爸》改編荃灣享和街弒母殺妹案」

小谷憑《爸爸》奪得金像最佳女配，她飾演被兒子殺害的母親，因此她在《爸爸》中大部份戲份都是以回憶的方式呈現。《爸爸》改編自2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」，電影故事講述經營茶餐廳的阮永年（劉青雲飾）因長子阮厚明（蘇文濤飾）於2008年某夜凌晨殺死自己的妻子胡金燕（谷祖琳飾）和幼女阮厚恩（熊諾頤飾），而藉由思念亡者讓自己充斥着倖存者內疚的生活過得較為踏實，同時仍努力嘗試維持爸爸的身份，維持和兒子間同為親仇的關係。

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