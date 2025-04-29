尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

【香港網球一哥/黃澤林/博士爸爸/黃悅明】有人會好奇培育一位創下香港紀錄的球壇王者，箇中有何育兒捷徑或秘訣，好讓一眾望子成龍的父母借鏡？事實上，香港網球一哥黃澤林跟一般孩子成長路相似，唯一有別的是，他背後有「願意放手」的父母，凡事讓他嘗試、決定，即使碰壁或成功，都由自己承擔及享受。

▲ 香港網球一哥黃澤林今年3月在賽事中，淘汰世界排名14的舒爾頓後，聲名大噪。（fb@黃澤林）

經過今年3月，美國邁亞密網球公開賽後，相信無人不識香港網球一哥黃澤林（Coleman），他在賽事中爆冷淘汰東道主球手、世界排名14的舒爾頓（Ben Shelton）後，聲名大噪，一夜爆紅，更寫下港將在職業網球聯合會（ATP）千分級賽最佳成績，網球名將拿度亦為他送上祝賀。

這位現時世界排名第167位的20歲球手，5歲的時候父親安排他頂替，因生病未有上網球課的姐姐上堂，卻意外被發現神奇的天賦，其後他更跟隨美國網球名將阿加斯上課，獲對方大讚有天份，自此跟網球結下不解緣。

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培育網球一哥｜「放手」讓孩子有選擇權

Coleman的父母均從事教育，爸爸黃悅明博士是小學校長，媽媽是教師，有一名年長兩歲的姐姐，任職投資銀行。在爸爸眼中，Coleman是個勇於挑戰自己、天生積極樂觀的人，或許跟家庭管教方式有關。

我主張「放手」教育子女，除了學業、健康、安全三大前提，我必須去管，其他的都是瑣事，讓孩子自由發揮，可能有意想不到的收獲。

他認為，時下的家長「管」得太細，欠自由度，以穿衣為例，顏色、配搭都有所限制，「放手不等於放任，適當的時候要忍著（約束），可以挑選2、3個款式讓孩子自己選擇，給予自由，即使『撞板』，他們總會知道的」。

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培育網球一哥｜孩子成長時光寶貴 要學得「精」學得「準」

很多學校、家長普遍認為，要為孩子培養「一生一體藝」的目標，事實上，孩子可以有無限可能。黃博士覺得，一生不一定只有一項專長，可以有2、3、4項，甚至更多，「別為孩子設局限，不論學業、學習、活動等，都讓他們盡情發揮，自己發掘亮點」。

Coleman兒時曾接觸不同的運動，當發現他對網球有興趣，父親就找來前中國網球冠軍為他任教練，一、兩年後他的技術掌握到位，就開始參加比賽，前網球世界一哥森柏斯、前香港網球一姐湯嘉寶等亦曾任他的教練。

孩子成長的時間非常寶貴，學習樂器、球類、興趣班時，一旦發掘孩子是有天分、有興趣，盡量找專業人士教導，別錯過培育他們的時光。

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培育網球一哥｜所有孩子均發脾氣 父母應給予聆聽的耳朵

Coleman中學時期就讀拔萃男書院，2022年透過「頂尖運動員入學計劃」，獲香港大學取錄入讀工商管理學系，現時長期留在西班牙拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）接受訓練，遇上比賽日子周圍比賽，每年留在香港的時間總數只有一個月。

養兒一百歲，長憂九十九，跟兒子長期分隔異地，作為父母定必牽腸掛肚，只能透過視像通話了解兒子近況，黃博士笑言，他主理兒子心理狀況，妻子則擔心兒子有否吃飽穿暖。他說，Coleman並不是每場比賽都跟3月邁亞密公開賽一樣，爆冷勝出，也試過連輸一個月，情緒不穩定，

他跟一般孩子相似，同樣會發脾氣，父母的角色再不是說教或討論賽果，他需要的是，聆聽的耳朵，讓他知道父母從不給予輸贏壓力。

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培育網球一哥｜為學校引入匹克球等運動 發揮孩天潛能

黃博士作育英才30年，3年前轉到黃埔區內名校聖公會奉基小學擔任校長。他接受訪問當天，邀請記者到校長室，看到當眼處放有Coleman打網球英姿的照片、與家人的合照，家長、學生送給他的小手作和禮物，瞬間感受到他必定是一位深受學生愛戴的校長。

孩子除了重視學業，體育在學校教育中是不可或缺，對他們身心靈都有好處，甚至發掘到他們的潛能。

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到校3年，除了翻新校園，外牆轉換有生氣的顏色，黃博士還增添新運動項目、體育專區，設有電子籃球機、乒乓球枱及單車，讓學生在小息時段多做運動，同時在學校劍擊、田徑、游泳及三項鐵人等強項上，再引入跟網球相似的匹克球、璧球等運動。以貫徹他的理念，為孩子提供更多選擇，及早發揮天賦才能。

▲ 黃悅明校長希望Sport for all，讓每一位學生都有機會接觸運動。（陳慧安攝）

聖公會奉基小學基本資訊 地區及校網 九龍城區、35 創辦年份 1988年 學校類別 資助 學生性別 男女 辦學團體 聖公宗（香港）小學監理委員會有限公司 宗教 基督教 學校設施 課室 24 禮堂 1 操場 2 圖書館 1 特別室 校園電視台

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