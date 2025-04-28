遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份

【獨遊日本／連鎖酒店／酒店床底／酒店異味】一個人去旅行要小心！日前，一名獨遊日本的外國女遊客拍片講述恐怖經歷，表示她入住東京知名的連鎖酒店期間，竟發現有名陌生男子藏在她所住酒店房間的床底下，被發現是更用雙眼瞪著她！事後酒店處理手法更令她感覺無法理喻，有網民踢爆其中原因與匿藏酒店床下的陌生男子身份有關。

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床底傳異味 低頭查看驚見「一對眼」

來自烏克蘭的女生Natali，於Instagram上傳影片講述她獨自遊日本的恐怖經歷。她表示，因知道日本很安全，所以早前選擇獨自一人去日本旅行。期間，她入住在日本非常知名的APA連鎖酒店，位於兩國站的大山分店（APA Hotel ＆Resort Ryogoku Eki Tower），合共3晚住宿。

Natali稱，入住時感覺酒店很正規，匙卡只允許她進入自己住的樓層及房間。入住第一晚一切如常，沒有奇怪的事發生。但在入住第二天晚上，Natali外出觀光後大約7點半返回房間，脫下衣服躺在床上，卻聞到一陣怪味。她起初以為是頭髮或床單散發的氣味，但追蹤後發現異味來自床底。

Natali半開玩笑猜想「該不會有死屍躺在床底？」，就在她俯身查看時，竟與一雙眼睛四目相對：

我看到一雙眼睛正盯著我。那男人從床底爬了出來，盯著我看了3秒。

床底爬出陌生亞洲男 酒店事後消極處理

Natali被嚇得當場尖叫跺腳，而原本蜷縮在床底盯著她的陌生亞洲男性爬出來後，先面無表情地盯著Natali長達3秒，隨後也大聲尖叫並衝出房間。Natali也隨即大聲呼救，引來酒店職員前來查看並急忙協助她報警。警方到場後，在床底發現了男子遺留的行動電源及USB，推測他可能藏匿多時。

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Natali表示，APA酒店在事發翌日沒有聯絡她，也沒有電郵將任何有關匿藏事件的調查報告寄給她；於是她要求訂房平台Agoda全數退款。不過平台表示，只會賠償178美元（約1,380港元）的換購券，令Natali難以接受：

與我訂3晚酒店房所花費的600美元相比，簡直是太荒謬了。

當晚，她再致電APA酒店要求全額退款，並要求提供合理的事件調查報告。惟APA酒店方面僅同意退還所有款項，但無法提供報告，更暗示由於酒店沒有CCTV，所以警方難以找到入侵者，事件只能不了了之。

慘受心理創傷每晚失眠

Natali在影片中繼續控訴，表示自己在旅程餘下的幾天搬去了另一間酒店。但因受驚過度使她受到心理創傷，每個夜晚都處在非常害怕及不安的情緒中，擔心有人闖入房間而坐立不安及失眠，「整個旅程就像場惡夢般，不停檢查房間每個角落」。

最後，她再電郵給APA酒店，要求賠償1,600美元（約12,411港幣）的精神創傷費，不過遭到酒店以「不在酒店的政策之內」的理由拒絕。

網民熱議踢爆匿藏者身份

Natali最後決定在網上公開事件，希望讓更多人知道這件事，促使APA酒店採取實際行動，旅客們也能更清楚和保障自己；尤其提醒獨自出外旅遊的女性更要特別小心。

而事件披露後也確實在網上引起極大迴響。有大批網民留言討論，認為在日本發生這種事的確很嚇人。其中，有疑似行內人透露，匿藏床底的男子身份不簡單，可能是酒店內部人員：

連鎖酒店非常在意自己的名聲，監視器到處都是，不太可能完全沒有影像紀錄。酒店房卡只有酒店人員會有， 所以很可能那個人就是內部員工；酒店為了隱瞞自己的錯誤和維護自己的名聲， 所以選擇裝傻。

另外，也有人猜測男子有機會是趁著服務員清潔的時候，偷偷潛入房間。

多名苦主現身：APA房間有股奇怪汗味

有曾經入住APA酒店的網民表示，該集團酒店標榜「床底空間高，可放置行李」，但也同時意味著床下空間足夠躲藏一個人：「床底是為了放行李用，所以很深，真的可以藏一個人」。

還有不少人指出與Natali有同樣經歷，在入住APA酒店房間時聞到臭味：「我幾個月前也去過東京，一個人住… 過了第一天後發現房間有股奇怪汗味。因為開了窗，覺得可能是外面傳來的，也沒有查看床底。現在想想覺得好可怕」、「房間小，還有霉味跟各種怪味。住過一次那個味道真的是記到現在」。

同場加映：酒店床底如「異次元空間」 網民：沒事不要看

曾有台灣網民在Facebook發文表示，在入住台北車站附近的一家旅館共2晚期間，為了找莫名丟失的隨身藥品而趴著往床底下一看，竟然看到了前房客遺留的3隻襪子、1隻拖鞋、髮圈及尚未吃過的麥芽梅子糖、朱古力包裝袋，令她當場嚇傻，坦言「第一次住到尋寶房，誇張到爆炸！」

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帖文曝光後，不少人紛紛留言認同不要隨便查看酒店床底：「住飯店從不會看床下，真的都很髒，從沒在清潔！」、「還好是襪子，如果兩隻眼睛看著你，你也不用發文了」、「飯店床底下就是異次元空間，不可以靠近」、「有時候真的不要隨便亂看，看了只會讓自己心情不好，乾脆眼不見為淨，反正表面上看起來乾淨舒適就算了」。

9大常見酒店迷思

一名曾分別在3星、4星及5星酒店任職房務員的港男分享在行内時的種種見聞，當中包括以下9大最常見問題，當中提到酒店房最污糟地點、酒店房間死過人如何處理等：

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