高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光

【高齡懷孕/車禍/老來得女】山東一名67歲老婦，2019年與69歲丈夫不顧外界反對，堅持高齡產女，事件於當年成為熱話。5年過去，有內地傳媒便再關注該家庭近況，竟發現婦老婦去年3月不幸遇到1巨劫致意外癱瘓，家庭日常起居及照顧女童的擔子全落在年老丈夫身上，他們的近況亦再受關注。

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綜合內地傳媒報道，2019年山東67歲婦人田新菊及69歲丈夫黃維平於退休後，突然得知意外懷孕。由於倆口已屆高齡，因此當年他們一對已成年的兒女十分反對父母堅持懷孕的決定，女兒更一度揚言與父母斷絕關係。

不過，田婦與丈夫沒有理會，女嬰經剖腹產後，最終平安出世，父母更將她命名為「天賜」。當年協助老婦生育的護士更指出，儘管田婦屬超高齡產婦，但身體與其他孕婦無異，而且有奶水，可以餵哺母乳。

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高齡懷孕於內地引發爭議

對於67歲高齡懷孕，據了解，當年田婦的對外說法是因為曾「服用活血化瘀的中藥，例假（經期）恢復正常」，不過，有內地醫學專家表示，中國女性的停經年齡平均為49歲，67歲自然受孕的可能性幾乎為零。而負責接收田婦生產的醫院則表示，「自然受孕」是產婦本人說法，院方的檢查只發現她懷孕，亦不便為她發聲。

不幸遇到1巨劫致意外癱瘓

5年過去，小「天賜」亦已長大不少，而且非常活潑開朗，令倆老十分安慰。惟不幸的是，去年3月田婦卻遇到了車禍，致腿被壓斷，一度癱瘓在床，令照顧愛妻及幼女生活的重擔全落在已屆74歲的丈夫身上。不過，慶幸地，經老伴悉心照顧，加上對幼女的掛念，田婦的傷勢於8月時已大有好轉，可以落地行走。

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由於夫婦2人已退休，加上想為幼女將來有更多打算，黃維平近年亦加入為網紅大軍之一，於抖音開設帳號，並上載影片，分享家中日常及天倫之樂。

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高齡懷孕丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

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高齡懷孕丨這個歲數流產機率達8成

方秀儀表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

高齡懷孕丨常見5大產前檢查

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