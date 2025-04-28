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自助提取︱菜鳥自提點智能化　物聯網編碼分類令流程加快1倍

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

菜鳥香港末端運營負責人王凱（左）、菜鳥香港總經理鄧理能（右）。（鄭寶生攝）

港人內地網購成風，早前有自提點被貨品「塞爆」。菜鳥香港上月試行開放式自提點，讓客戶自行提貨，加快取件速度，減少囤積。

菜鳥香港在將軍澳和荃灣兩個自提點，引入自家研發的物聯網（IoT）設備，令到自提點「智能化」。該處設有電子貨架和掃瞄器，設有自動識別、快速掃碼等功能，大幅縮短包裹入庫時間。新到的包裹最快3小時內上架，下午約4時已可以自助提取，提升營運效率。

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進店菜鳥App彈出貨架及編號　掃碼即可

一般自提點，顧客到達後會由職員掃碼，再代為尋找包裹。若貨品湧入，一來舖面會囤積大量包裹，二來職員亦不勝負荷，最終「塞爆」舖面兼惹來怨氣。而在菜鳥自助自提點，顧客進入後菜鳥App會自動彈出貨架、層數和包裹編號，細件包裹放在上面，大件放在下面，不用「大海撈針」。顧客找到包裹後，到門口掃瞄器掃瞄手機編碼及包裹上的編碼，系統核對後就能離開。

菜鳥香港總經理鄧理能指，採用物聯網系統後，整個流程會加快1倍，過去要30秒取件的話，現在15秒就能自助提取。系統推行1個月運作正常，並沒有「丟件」。

從將軍澳唐明苑自助提取點所見，每個貨架都有編碼，中間的走動空間充足。「五一」、「雙十」等時間市民大量網購，鄧理能說會以顧客體驗優先，例如從物流方面調節「排單」，避免大量包裹湧入舖面而無法妥善自助提取。

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將引入「智能燈條」　包裹亮小燈加快提取

鄧理能透露，非開放式的自提點亦會引入該系統，有助職員加快處理。公司預計在5月底引入「智能燈條」，顧客進入店舖時手機App不單止顯示編號，更會顯示顏色，而包裹上的小燈條亦會亮起同樣顏色，讓客人更易找到包裹，進一步加快取件時間。

「不囤積」亦是菜鳥的關注點，該公司的全港數據顯示，70%包裹會在第1日提取，90%會在兩日內提取。現時菜鳥App到貨時會有推送提示，包裹擺放48小時再推送一次，提醒客戶盡快取件。

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自助提取點暫未做到無人店面，仍會有1名店員，因考慮到香港有不少長者購物，職員能貼身協助或代為取件。

另外，菜鳥亦和港鐵合作，拓展「通勤式物流」，目前在5個港鐵站設置自提櫃或服務點，方便上下班「順路」取件。鄧理能表示，未來會繼續拓展自提櫃版圖，並提升自提點的智能化和店員服務。

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