方力申葉萱｜小方笑指父母錫Maple多過自己　方力申坦言給太太家用價錢很實惠

【方力申 / 小方 / 葉萱 / Maple】現年42歲的方力申（小方）於今年情人節宣布與女友葉萱Maple結婚；昨日（27日）他現身馬場，談及婚姻時，他直言拍拖與結婚是兩回事，婚後為人處世成熟了不少，要更有擔當與責任；還透露稱父母偏愛Maple多過自己。

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方力申結婚｜小方父母錫Maple多過自己

問及小方兩夫婦與父母同住是否會有婆媳問題，他笑稱：「一齊住，係危險呀。廚房係阿媽聖地，雪櫃我開耐過5秒都畀阿媽鬧嘥電漏水。阿媽非常錫佢，錫佢多過錫我。我問爸媽食咩，佢哋話唔使問，問Maple想食咩。到將來有小朋友又係另一難關……我拭目以待。」

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而對於早前太太為何沒有同行，欣賞自己的廣州演唱會，是否不久便有喜訊傳出，小方表示事關身體不適：「唔係，佢唔舒服，佢身子較弱；唔係，你哋唔好咁chur住」。

小方直言父母恨抱孫，結婚斟茶給父母時，爸爸講「傳宗接代，早生貴子」；聽見Maple改口叫爸爸時，爸爸臉上露出燦爛的笑容，是小方是多年沒見過的笑容，所以會盡快生小孩。

方力申結婚｜坦言畀太太家用價格很實惠

另外，小方還透露稱婚後要給太太家用，而Maple開出了一個很實惠的價錢，他當即說沒問題，還打趣稱太太未知通脹。

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