香港創科｜投資推廣署公布全球Fast Track 2025計劃　擴展至金融科技以外領域　9月21日截止報名

投資推廣署今（28日）公布年度活動「全球Fast Track計劃2025」報名詳情，為全球及本地的科技公司提供機會，讓他們在國際舞台展示實力。投資推廣署表示，今年計劃將擴展至金融科技以外的其他垂直領域，獲選者可於十一月舉行的香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025參與現場展示。全球Fast Track計劃2025即日起已接受報名，截止日期為9月21日。

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投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，全球Fast Track計劃今年迎來第八屆，至今已支援來自逾50個經濟體的1,000多間金融科技公司，讓他們展示前沿的科技創新，加快進軍香港及各地市場。

而今年除了促進金融科技發展的平台外，更擴展至金融科技以外的其他垂直領域，反映科技與跨產業融合的趨勢日益增加。據資料顯示，本屆全球Fast Track計劃所涵蓋的垂直領域，囊括七大範疇：

金融科技；

人工智能；

綠色科技；

區塊鏈與數字資產；

保險科技與健康科技；

創新與科技；及

中國內地賽道（以普通話進行）。

投資推廣署也表示，整年的計劃將透過線上及線下形式為參加者提供一對一會議、現場展示機會、行業專家指導，以及與企業客戶、投資者和服務供應商進行度身訂造的商業配對。此外，計劃會於各個垂直領域中挑選公司晉身準決賽，獲選者可於十一月舉行的香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025參與現場展示，而總決賽會在主論壇舉行。成功入圍的公司更可在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節期間參與連串交流活動，與潛在合作夥伴建立聯繫。

此外，投資推廣署再次與香港科技園公司「Global Connect」攜手合作，協助初創企業拓展香港業務。該計劃提供全面的落戶配套，當中包括：

高達10萬港元資助；

可享用共享辦公室；

融資與商業配對；

在香港開拓業務的一對一諮詢；及

培訓及聯繫網絡。

另外，透過全球Fast Track計劃2025，申請者將有機會提前進入埃森哲（Accenture）與數碼港合辦的「亞太金融科技創新實驗室」（FILAP）加速器計劃，獲得專家指導，並與全球金融領袖建立聯繫。

FILAP計劃主要是為處於成長階段的金融科技初創企業，與來自全球領先金融機構的高級管理人員搭建溝通橋樑。自成立以來，參與FILAP的近90間公司籌得逾11億美元資金，推出552個概念驗證計劃。

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