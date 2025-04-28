免費午餐︱Pizza Hut慶祝新店開張 5.2街頭免費派200份餐盒【附領取詳情】

【Pizza Hut/必勝客】Pizza Hut快閃活動將於5月2日中午，於灣仔莊士敦道新分店免費送出200份「一人滋味餐」，享用人氣招牌美饗包括夏威夷風光迷你批及香蒜肉絲意粉等，齊齊Happy Friday！

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而灣仔分店新開張更會派發總值逾HK$250的滋味優惠券，隨時免費嘆雞翼或經典意粉；首200組堂食顧客更可額外獲贈限量3合1餐具，讓大家品嚐美味、共享開張喜悅。活動詳情請密切留意Pizza Hut官方公布，切勿錯過每一個驚喜！

早前Pizza Hut於尖沙咀大派200份一人滋味餐盒，吸引不少市民等候試食，現場氣氛熱烈！為答謝大家的熱情參與，Pizza Hut今次決定到港島區加碼送福利！

全新灣仔莊士敦道分店將於4月30日隆重開幕，並於5月2日Happy Friday再度免費送出200份「一人滋味餐盒」，請你食Free Lunch延續滋味喜悅，兼慶祝新店開張！數量有限，派完即止，大家切勿錯過！

顧客只需追蹤Pizza Hut官方社交平台，並緊貼最新消息，便能輕鬆免費帶走豐富又美味的外賣「一人滋味餐」。兩款餐分別是「香蒜肉絲意粉」、以及「夏威夷風光 迷你必勝批」，再配以香口的「酥脆蝴蝶蝦拼香脆薯條」小食，讓各位享用高質的午餐驚喜，盡享雙重快樂！

▲ Pizza Hut於灣仔新分店免費送出200份「一人滋味餐」。

享用完免費的美味午餐後回味無窮？Pizza Hut全線分店每日由11點起提供「一人滋味餐」，外賣套餐包括主食、小食及飲品，並涵蓋多款經典菜式，除了有「香蒜肉絲意粉」及「夏威夷風光 迷你必勝批」等人氣No.1美食外，亦提供逾10款各具特色的主菜及小食供顧客自由組合，當中不乏深受歡迎的「Dip脆批」、一系列薄餅及意粉、以及多款香炸小食等等，僅HK$49起就能讓你解鎖不同配搭，打造合你心意的「一人滋味」，歡迎大家隨時光臨Pizza Hut各分店，或者用Pizza Hut App預先落單，再到店自取Grab & Go，快人一步解決午餐需要，一個人都可以盡情發掘無限美味！

Pizza Hut免費午餐︱放送高達$250優惠券

Pizza Hut 全新分店於灣仔修頓球場附近隆重開業，開幕期間，於堂食消費滿HK$200或外賣自取滿HK$150，並出示開幕傳單或指定Pizza Hut Facebook Post，即有機會獲贈原味或香辣雞翼（8隻）（價值$74）、海鮮闊條麵（價值$94）或肉醬意粉（價值$89）乙份！

同時，為鼓勵顧客建立可持續發展的生活日常，每間新分店的首200組堂食顧客憑任何消費，即可免費獲得Pizza Hut精心設計的計限量版3合1薄餅造型餐具（價值$89），多功能式設計集刀、叉、匙於一身，兼具實用性及紀念價值，各位萬勿錯過！數量有限，送完即止。

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