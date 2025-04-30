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機管局｜林天福：高峰日旅客數字恢復至疫前　將以全新品牌SKYTOPIA全力推進「機場城市」發展

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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主禮嘉賓乘坐全新無人駕駛巴士入場。（中新社圖片）

機場三跑道系統去年11月啟用，機管局主席林天福說，機場運力大幅提升，高峰日旅客數字已恢復疫前水平、達到20萬人次。下一個目標，是以全新品牌SKYTOPIA全力推進「機場城市」發展。

主禮嘉賓乘坐全新無人駕駛巴士登場

機管局今日舉行「香港國際機場酒會2025」，展示機場的最新發展及創新服務，活動由運輸及物流局局長陳美寶、商經局局長丘應樺、林天福機管局行政總裁張李佳蕙等主持，他們乘坐即將接載乘客來往港珠澳大橋香港口岸與機場的全新無人駕駛巴士入場。

酒會由機管局主席林天福、運物局局長陳美寶、商經局局長丘應樺、機管局行政總裁張李佳蕙等主持。（中新社圖片）

林天福致辭時說，機場三跑系統大幅提升機場運力，在客運運力方面，提升至1億2千萬人次、貨運運力達到1千萬公噸，並能在旅遊旺季的繁忙時段加密班次，高峰期的單日旅客數字已恢復至疫前水平。

林天福冀把全新品牌SKYTOPIA建成世界級地標

林說，接下來會善用機場土地與鄰近的海灣資源，把全新品牌SKYTOPIA建設成世界級地標。有信心SKYTOPIA和機場三跑道系統會成為推動未來機場發展的一對強勁引擎。

活動介紹了SKYTOPIA多個核心項目，包括機場遊艇港灣、藝術廊總匯、以及提供2萬個座位的表演場地亞博館二期發展；同時透過互動形式，呈現香港國際機場領先全球的貨運服務。

多個互動體驗區亦展出香港國際機場不同的新發展項目，焦點之一是全球首個、亦是唯一一個投入機場實際運作的自動駕駛車隊。即將用於轉機旅客及大灣區旅客專用的新自動化停車場的自動泊車系統，亦於現場進行示範。

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