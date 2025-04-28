美好家庭選舉｜美好家庭選舉今起接受報名　設15個獎項　獎品包括海洋公園門票及酒店住宿

全港美好家庭選舉今日開始接受報名，截止報名日期為6月27日，活動共設15個獎項，得獎家庭將獲頒發獎座、海洋公園入場券及酒店住宿、家庭攝影服務及禮券。

首屆全港美好家庭選舉由民政及青年事務局和家庭議會合辦，以「建立穩固家庭關係 樹立良好家教家風」為重點，向市民宣揚良好家庭核心價值，並表揚相敬相愛、互相關懷支持的家庭，向社會及年青一代宣揚傳承良好家風和美德。共設15個獎項，包括10個美好家庭獎和五個良好家教家風傳承獎。

須撰文敘述真實家庭故事 展現牢固家庭關係

參賽家庭須於在6月27日前以中文或英文撰寫一篇文章敍述真實家庭故事和經歷，展現牢固的家庭關係、一起應對生活上各種挑戰的能力、傳承良好家風和美德等方面，並附上不多於五張家庭照片。

全港美好家庭選舉 報名日期：4月28日至6月27日 參賽家庭須符合以下資格 必須居住於香港；以家庭為單位，每個家庭只可遞交一份作品；參賽家庭須派一位代表作為聯絡人 參賽形式 參賽家庭須透過一篇文章敘述其真實故事和經歷，展現牢固的家庭關係、一起應對生活上各種挑戰的能力、如何將良好的家風和美德傳承予下一代等，並附上不多於5張家庭照片。 作品規格 語言與字數要求: 參賽文章可使用中文或英文撰寫，惟應避免中英夾雜，字數上限為1000字(包括標點符號)。 標題格式: 參賽作品須附上不超過20個中文或英文字的標題。 家庭照片: 參賽家庭須同時提交不多於五張在最近兩年內拍攝、最能體現家庭溫馨瞬間的家庭照片。 每張家庭照片的檔案大小須不超過10MB，解像度至少1 600像素(接納1:1、16:9或 4:3尺寸)，格式必須為JPEG、JPG或PNG檔案。

參加者可透過網上遞交參賽表格和作品，或於活動專題網頁下載報名表，並將填妥的報名表連同參賽作品送交或郵寄至民青局家庭議會秘書處（香港添馬添美道二號政府總部西翼13樓）。獲選入圍的家庭將獲邀於八月上旬出席會面。比賽詳情已上載網頁。

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