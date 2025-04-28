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Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

Marimekko X Blue Bottle Coffee聯乘咖啡店，由即日起至5月16日，遠處一望就看見Marimekko的招牌Unikko印花變成Blue Bottle Coffeee的藍調。

一個是來自芬蘭的時裝和家品品牌、一個是來自日本著名的咖啡店，由即日起至5月16日走在一起，成了咖啡愛好者這兩星期要嘆咖啡的必到全新打卡聖地，要說的不就是Marimekko將Blue Bottle Coffee化身成前者Unikko印花圖案的藝術空間。

布袋$395、隨行水杯$275。

日本人氣咖啡店Blue Bottle Coffee自2020年首次登錄香港，一直都是咖啡愛好者的至愛蒲點，這一次雙方合作，源於雙方兩個品牌都深信當以用心的方式對待時，日常的生活和儀式都可以變得不非凡，例如將Marimekko標誌性的Unikko印花圖案配合品牌的高品質咖啡，可以帶出一個反映芬蘭咖啡文化的產品。 

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此外，更重要的是在這聯乘空間裏推出Marimekko X Blue Bottle Coffee系列精品，包括咖啡杯、濃縮咖啡杯、托盤、咖啡匙、布袋和甚至是只屬亞洲限定的圍裙，所有產品全採用Marimekko的Unikko印花，並配以限量版北歐綠與及代表Blue Bottle的藍色，只要你是其中一方的支持者，似乎都逃不過今次「藍Unikko」的誘惑。

地址：灣仔聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖至2樓（ 6016 2765）

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