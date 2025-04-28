Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品

一個是來自芬蘭的時裝和家品品牌、一個是來自日本著名的咖啡店，由即日起至5月16日走在一起，成了咖啡愛好者這兩星期要嘆咖啡的必到全新打卡聖地，要說的不就是Marimekko將Blue Bottle Coffee化身成前者Unikko印花圖案的藝術空間。

▲ 布袋$395、隨行水杯$275。

日本人氣咖啡店Blue Bottle Coffee自2020年首次登錄香港，一直都是咖啡愛好者的至愛蒲點，這一次雙方合作，源於雙方兩個品牌都深信當以用心的方式對待時，日常的生活和儀式都可以變得不非凡，例如將Marimekko標誌性的Unikko印花圖案配合品牌的高品質咖啡，可以帶出一個反映芬蘭咖啡文化的產品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，更重要的是在這聯乘空間裏推出Marimekko X Blue Bottle Coffee系列精品，包括咖啡杯、濃縮咖啡杯、托盤、咖啡匙、布袋和甚至是只屬亞洲限定的圍裙，所有產品全採用Marimekko的Unikko印花，並配以限量版北歐綠與及代表Blue Bottle的藍色，只要你是其中一方的支持者，似乎都逃不過今次「藍Unikko」的誘惑。

地址：灣仔聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖至2樓（ 6016 2765）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】