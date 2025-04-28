直腸癌｜57歲前10億新抱患4期直腸癌　突宣布入院動刀：望撐到5至10年

【顧婕／直腸癌／整形皇后】台灣57歲前艷星兼「整形皇后」顧婕（原名吳茉凡），曾於90年代來港發展，去年4月確診大腸直腸癌四期，入院接受2次手術後於5月順利出院。她近日在社交平台上透露會在手術室動大刀，並希望術後可以撐多5至10年。

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去年手術後，顧婕的癌指數曾恢復正常，但本月初她坦言「上個月因為生氣，指數升高了一點點」。去年4月1日，醫生告知她癌症四期的消息，她曾笑稱「我還以為是愚人節咧，我只是喜歡吃垃圾食物跟宵夜，有這麼嚴重嗎？」。這次顧婕再度進入手術室並非治療癌症，而是追求美麗的她決定進行整形手術。

顧婕於日前在社交平台上發文表示，「明天要做今年最後一次手術，5到10年內應該只會做微整，不會再動大刀了」，同時公開將進行「隱痕提眉跟蘋果肌」手術。貼文引發粉絲熱烈回應，紛紛為她加油打氣，有粉絲更認為她不用再整形了，「已經是這麼完美的漂亮少女了，不用再整了」。

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直腸癌｜顧婕積極抗癌：我一點都不覺得我會死

顧婕曾於90年代來港發展，因愛美而多次整容，有「整形皇后」之稱；2012年嫁給身價10億的富商「內衣大王」，但豪門婚姻僅維持4年就結束，其後開始淡出鏡頭前，並開始在社交平台分享日常生活。

顧婕早前接受台媒訪問，稱自己之前因長期受便秘困擾，到醫院檢查後發現直腸位置有顆長5厘米的惡性腫瘤，確診患上直腸癌。腫瘤位於直腸與乙狀結腸處，長達5厘米；肝臟內亦出現多達9顆水泡，經過化驗後確定癌細胞已經擴散至肝臟和肺部。同月30日，她接受微創手術切除腫瘤。緊接著5月7日，她又進行最後的肝臟電燒凝血術，住院短短兩個星期體重已急劇下降4公斤（約8.8磅）。

不過，顧婕即使被醫生斷言也許只剩下5年時間可活，仍決心要勇敢抗病，認為自己至少還可以活20年。加上與癌症康復者的友人交換心得後，以及醫生曾向她立下豪言，讓她不用擔心有生命危險後，她亦如同吃了「定心丸」般安心，堅強表示：

我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症。

顧婕經歷多次手術治療，術後兩個月癌指數從28.6降至4.3，低於標準值4.7，她自傲是「醫學奇蹟」。

直腸癌｜直腸癌10大症狀

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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