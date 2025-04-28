五一黃金周｜旅發局5.1灣仔辦無人機表演　以搶包山、天后誕等為主題

旅發局周四勞動節（5月1日）將舉行以三大非遺節慶，包括天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演。表演晚上8時於灣仔臨時海濱花園舉行，表演長約12分鐘，屆時有1,000架無人機拼湊出多幅傳統節慶主題動態圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。

旅發局推出「香港節慶 文化躍動」(Cultural Beat) 全新主題宣傳， 向旅客及市民推廣本地傳統節慶與精選文化活動，涵蓋長洲太平清醮、天后誕、浴佛節、中華文化節、香港非遺月等。

無人機表演背景音樂採用原創配樂，巧妙融合中西樂風，結合電子舞曲與傳統東方鼓元素。亮點包括改編中國名曲《將軍令》，呈現搶包山經典場景。

旅發局指，部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演，九龍半島亦未能欣賞表演。天文台預測，周四大致多雲，有幾陣驟雨，旅發局提醒無人機表演可能受天氣狀況影響，呼籲公眾密切留意當局及相關部門網頁，取得表演 最新資訊。

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