香港北角扶輪社  第十二屆扶輪新星街舞比賽2025  舞動青春  跳出自信  創造未來

▲ 「NEC Hong Kong 呈獻第十二屆扶輪新星街舞比賽2025」圓滿結束，全場大合照。

隨着Breaking（霹靂舞）成為2024年巴黎奧運正式比賽項目，街舞文化日益受到社會關注。香港北角扶輪社前地區總監及創社社長錢樹楷博士和社長郎志偉博士聯同各社友持續推動街舞發展，今年成功舉辦「NEC Hong Kong 呈獻第十二屆扶輪新星街舞比賽2025」。賽事假中華基督教會桂華山中學隆重舉行，吸引逾300名參賽者及800多位觀眾到場，現場氣氛熱烈。

為鼓勵青少年參與，香港北角扶輪社賽前特別為六所學校(包括少數族裔和展能學校）共120名學生，包括中華基督教會桂華山中學、大坑李陞小學、道慈佛社楊日霖紀念學校、香港西區扶輪社匡智晨輝學校、佛教普光學校及寶血女子中學，提供十小時街舞獎勵免費訓練課程，讓學生充分準備。冠名贊助機構日本電氣香港有限公司（NEC Hong Kong）市場推廣經理劉蕙敏女士出席頒獎，並由街舞界翹楚 Angela、Billy及Suki Rabbit擔任裁判。

▲ 保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心的學生榮獲公開組冠軍。

▲ Buddy Crew憑著出色表現摘下少年組冠軍。

獎學金培育航空界明日之星

香港北角扶輪社推出極具意義的「航空教育獎學金」計劃：由中國香港飛行總會、香港北角扶輪社及國際扶輪社員飛行聯誼會香港中隊三方攜手合作，旨在啟蒙培育航空界新生代，計劃將資助10位具潛質的年輕中學生免費於中國香港飛行總會接受12小時Aviation Ground Theory Course 和一小時模擬飛行操作為香港航空業發掘並培養明日之星。

▲ 大學生Winson獲今屆計劃資助免費接受航空知識訓練。

「NEC Hong Kong 第十二屆扶輪新星街舞比賽2025」結果

少年組：

冠軍：Buddy Crew

亞軍：Power Ranger'Z

季軍：Mylana

青年組：

冠軍：Jungle Brothers

亞軍：忙裏偷閑Rhythm of Respite

季軍：Beat Monster

公開組：

冠軍：保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心

亞軍：Good Job Brother

季軍：Hyperspace

協辦單位 ： 寶馬山扶輪社、銅鑼灣扶輪社、香港西區扶輪社、

香港創新扶輪社、九龍塘扶輪社、澳門西望洋扶輪社、

星光大道扶輪社、太平山扶輪社

場地贊助 ： 中華基督教會桂華山中學

白金贊助 ： 富卓傑電腦學習中心

(特約)