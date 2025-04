陳鍵鋒近況｜昔日花樣美少年變圓潤大叔　陳鍵鋒為藍帶學校招生透露計劃開餐廳

【陳鍵鋒 / TVB小生 / 廚師】曾出演《律政新人王》、《衝上雲霄》、《雪警》等劇集、現年46歲的前TVB小生陳鍵鋒Sammul,淡出幕前,曾做過潛水教練,又於去年轉戰飲食界,赴泰國曼谷學習廚藝,入讀巴黎藍帶國際學院(Le Cordon Bleu),並以第一名的成績畢業。

昔日小生|陳鍵鋒被指走樣變肥腫大叔 與李彩華聚會近況曝光回復昔日盛世美顏

昔日小生|陳鍵鋒透露計劃赴泰發展

淡出娛樂圈後,沒有上鏡需求的陳鍵鋒比之前圓潤不少。

日前,陳鍵鋒為學院拍攝宣傳片,在二選一的環節中,他更透露未來的發展計劃。當被問到會選擇香港還是泰國曼谷,他不斷思考片刻後選擇了曼谷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他還提到:「I think all my friends and family will ask me to cook thai for them, so I'm gonna open a restaurant and earn the money!(我想所有的朋友和家人都會要求我為他們做泰國菜,所以我準備開一家餐廳來賺錢!)」

昔日小生丨網絡流傳陳鍵鋒自拍照 Sammul由靚仔小生變金毛大叔

【昔日小生】陳鍵鋒被網民野生捕獲 Sammul由靚仔小生變肥腫大叔

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】