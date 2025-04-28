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陳鍵鋒近況｜昔日花樣美少年變圓潤大叔　陳鍵鋒為藍帶學校招生透露計劃開餐廳

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

昔日花樣美少年變圓潤大叔，陳鍵鋒為藍帶學校招生計劃開餐廳。

【陳鍵鋒 / TVB小生 / 廚師】曾出演《律政新人王》、《衝上雲霄》、《雪警》等劇集、現年46歲的前TVB小生陳鍵鋒Sammul，淡出幕前，曾做過潛水教練，又於去年轉戰飲食界，赴泰國曼谷學習廚藝，入讀巴黎藍帶國際學院（Le Cordon Bleu），並以第一名的成績畢業。

昔日小生｜陳鍵鋒被指走樣變肥腫大叔　與李彩華聚會近況曝光回復昔日盛世美顏

昔日小生｜陳鍵鋒透露計劃赴泰發展

淡出娛樂圈後，沒有上鏡需求的陳鍵鋒比之前圓潤不少。

日前，陳鍵鋒為學院拍攝宣傳片，在二選一的環節中，他更透露未來的發展計劃。當被問到會選擇香港還是泰國曼谷，他不斷思考片刻後選擇了曼谷。

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他還提到：「I think all my friends and family will ask me to cook thai for them, so I'm gonna open a restaurant and earn the money!（我想所有的朋友和家人都會要求我為他們做泰國菜，所以我準備開一家餐廳來賺錢！）」

昔日小生丨網絡流傳陳鍵鋒自拍照　Sammul由靚仔小生變金毛大叔

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