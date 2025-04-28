東壩︱政府出招迎五一東壩人潮　小巴站加圍欄及設顯示屏發布交通情況

五一黃金周將至，外界關注受「小紅書」炒熱成打卡熱點的萬宜水庫東壩，會否再現過百名內地客等車人龍。政府今日（28日）表示，將在東壩增加專線小巴站標記及增加臨時圍欄，並在漁護署北潭涌關閘前方合適的位置設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。

發言人指，預計內地勞動節黃金周期間（5月1日至5日）預計有較多遊人前往東壩一帶郊遊，將採取一系列優化措施。由北潭涌開往東壩的專線小巴9A號線將因應乘客量加強服務，以應付乘客需求；營辦商會於黃金周期間的平日（即5月2日）以試辦形式提供服務，便利遊人到東壩一帶郊遊。

運輸署會在東壩增加專線小巴站標記，專線小巴營辦商亦會更改在東壩小巴站的乘客排隊方向，即由現時往北潭涌方向，改為往浪茄方向排隊，而漁護署亦會在小巴站增加臨時圍欄，以優化乘客候車安排。

因應前往東壩一帶的道路的交通情況，運輸署會在有關道路出現交通非常繁忙時透過不同媒體發出提示信息，署方亦會在漁護署北潭涌關閘前方合適的位置設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。

水務署已安排承建商在西貢萬宜路個別位置進行臨時改善工程，以方便來往車輛通過或避車。改善工程已大致完成。

漁護署會加強東壩一帶的郊野公園範圍的管理工作，包括加派人員巡邏，提醒遊人注意行山安全、使用正式行山徑，以及宣傳愛護環境、妥善處理垃圾等訊息。署方亦會聯同旅遊事務署和旅發局，加強向旅客推廣香港郊野公園的其他行山路線及宣傳相關郊遊守則，並鼓勵旅客按最新交通消息規劃行程。

警務處會在東壩一帶作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於遊人抵達及離開的高峰時段於西貢萬宜路的策略性位置指揮交通，並協助疏導人流，同時亦會按行動優次採取相應的宣傳及執法行動，繼續打擊的士司機的違法行為。

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