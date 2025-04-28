香港出口｜3月份出口和進口貨值 分別按年上升18.5%和16.6%均勝預期
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政府統計處今（28）日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2025年3月份本港整體出口和進口貨值，按年分別上升18.5%和16.6%。
繼2月份錄得15.4%的按年升幅後，3月份商品整體出口貨值為4,555億元，按年上升18.5%。同時，繼2月份錄得11.8%的按年升幅後，3月份商品進口貨值為5,009億元，按年上升16.6%。3月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的9.1%。
香港出口｜2月份出口和進口貨值 分別上升15.4%和11.8%
香港出口｜1月份出口和進口貨值 分別上升0.1%和0.5%
今年首季的商品整體出口貨值較去年同期上升10.9%，而商品進口貨值上升9.8%；錄得有形貿易逆差807億元，相等於商品進口貨值的6.4%。經季節性調整的數字顯示，今年首季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升12.7%，商品進口貨值上升9.9%。
出口至台灣勁升61.3%
若按國家或地區分析，3月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升22.4%。當中輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升61.3%）、馬來西亞（升57.3%）、越南（升41.3%）、菲律賓（升34.5%）和中國內地（內地）（升25.4%）。另一方面，輸往韓國（跌22.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。亞洲以外，輸往英國（升48.5%）和美國（升11.4%），但輸往荷蘭（跌29.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。
進口方面不少地區也錄得強勁升幅，如越南（升95.1%）、台灣（升75.8%）、英國（升55.6%）、馬來西亞（升46.9%）和內地（升7.4%）；但來自韓國（跌21.0%）的進口貨值則錄得跌幅。
若按主要貨品類別分析，「辦公室機器和自動資料處理儀器」（出口增512億元，升133.5%；進口增444億元，升130.8%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（出口增208億元，升11.1%；進口增222億元，升11.5%）的表現最為出色。
香港出口｜2024年12月出口貨量升2.3% 全年升4.9%
香港出口｜2024年12月出口貨值按年升5.2% 進口貨值跌1.1% 全年升8.7%
政府：4月大加關稅影響香港貿易表現
政府發言人表示，三月商品出口貨值按年急升18.5%。輸往內地的出口強勁增長，輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口錄得輕微升幅。展望未來，由於美國在四月初大幅加徵入口關稅，環球貿易摩擦急劇上升，這將對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，內地經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。
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