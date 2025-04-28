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結業潮｜Donki首家本地分店結業　小西灣店5月底執笠低至五折清貨

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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Donki小西灣店結業，商品低至5折發售！

【結業潮/DONKI/靚媽精明眼】結業潮蔓延，連極受歡迎的大型連鎖店也抵受不住！日本知名超市品牌驚安之殿堂（DON DON DONKI/唐吉訶德/Donki）進駐香港約六年，開了共十一間的分店，氣勢強勁，怎料小西灣分店日前竟宣佈將於五月底結業，令網民極之震驚，有人更貼了「世界末日」表情的劇照表達不捨之情。

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Donki小西灣店結業｜5月31日結業　推出「Farewell」感謝祭

今日（28日），Donki在Facebook專頁平台宣佈，旗下小西灣藍灣廣場店因租約期滿、將於5月31日結業。為了答謝街坊四年來的支持，由5月1日起至5月31日，該店更會推出「Farewell」感謝祭，精選商品進行低至五折優惠價發售。

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Donki小西灣店結業｜網友分析死因：藍灣廣場店是死場

對於小西灣分店快將結業，不少市民大感不捨，「平日都常常去買嘢，都係做唔住...好想在此感謝Donki帶給香港人好多歡樂，特別在疫情時期。」有網友更貼上《家有囍事》中由李香琴飾演的奶奶一角的「世界末日」圖，表達惋惜及震驚之情。

有市民實地考察、拍下了小西灣分店門前的結業通知照片，並分享到Facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」，引起網友的熱烈討論，除了感到不捨，也有人分析其死因，「咁大個埸，生意少過超市，都幾難頂」、「藍灣係死埸，美心酒樓都做唔住，依家變哂教育中心」、「一個時代嘅結束」、「以後無得買好好味嘅白雪豬。」

Donki小西灣店結業｜Donki於2019年首度進駐香港

Donki在2019年首度進駐香港，選址人氣極旺的尖沙咀美麗華商場開店，佔地1.5萬平方呎。開業初時，店門前大排長龍，盛況空前。隨後疫情來襲，但也無阻Donki繼續開店，高峰時更在一年開了4間分店，勢如破竹。

店舖售賣的種類五花八門，有各種不同的零食、水果、肉類、熟食、港人熱愛的刺身及壽司等，也有銷售日本當地受歡迎的熱食如甜薯等，此外，Donki亦有發售生活百貨、家居用品、美容產品等，囊括了不少市民的需要，所以一直以來也深受香港人歡迎。

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Donki小西灣店結業｜日本母公司於2024年宣佈重置亞洲業務

不過，近兩年Donki的擴張步伐有放緩跡象，最新的分店是在2024年年中於旺角mpm文華商場店，而去年時有日本媒體報道指出Donki海外業務下滑，有專業人士分析其在海外擴充太快，但是其組織實力並未能跟上擴張的規模所致，而當時Donki表示將在一年內重置日本以外亞洲業務。

Donki小西灣店結業｜十一間分店的營業時間

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