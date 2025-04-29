婚姻關係丨心理學權威40年研究　伴侶一旦出現「這表情」離婚率達94%

【微表情/離婚/先兆】婚姻破裂可以有先兆? 美國有著名心理學家通過40年的研究，發現婚姻期間，伴侶一旦臉上出現1個「微表情」，可能意味著婚姻走向破裂，據了解，這預測準確率高達93.6%。

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4類傷害婚姻關係行為

根據《紐約郵報》（New York Post）的報道，美國人氣Podcast節目《Unplanned Podcast》近日分享了美國著名心理學家Dr. John Gottman的研究結果，指出伴侶之間有4大類行為會為婚姻帶來巨大傷害。

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1個「微表情」最糟糕

Dr. John Gottman 指以上4類行為中，尤以「蔑視」最具破壞性，可形容為「死亡之吻」，他指任何貶低或暗示伴侶不如自己的言辭或行為，都算蔑視，例如貼標籤、嘲諷或打壓。此外，有數據指「翻白眼」商微表情是婚姻中最糟糕的行為。

美國人際溝通技巧專家Vanessa Van Edwards在節目中解釋道：

恐懼、快樂、憤怒等情緒來了又去，但蔑視不同。如果你對別人感到輕蔑或鄙視，而不加以處理，它就會惡化，不斷滋長。這就是為什麼婚姻結束時，伴侶甚至不敢直視對方。

她提到Dr. John Gottman以這一指標預測離婚的準確率高達驚人的93.6%。

專家建議改善方法

Vanessa建議，一旦察覺伴侶出現蔑視情緒，無論是來自自己還是伴侶，都應該立即採取行動。她建議可以直接詢問對方，然後表達善意:

發生了什麼事？你還好嗎？你感覺怎麼樣？我想陪在你身邊。

美國臨床心理學家Dr. David M. Schneer 2019年的一篇文章亦支持Dr. John Gottman的研究結果，他寫道：「厭惡和蔑視之於一段關係，就像汽油和火柴之於火一樣。」

Dr. David M. Schneer表示在情況變得惡化時，伴侶們可選擇暫時離開冷靜。他強調，及時識別和處理這些警訊，對於維護婚姻關係至關重要。

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