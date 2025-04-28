The Flame快閃｜獨立樂隊中環快閃演出掀熱潮　霆鋒完場The Flame繼續《活著 Viva》

【The Flame / 獨立樂隊 / 快閃活動】本地獨立樂隊The Flame今午在中環街頭舉行快閃演出，吸引逾百上班族駐足圍觀，將商業區瞬間轉化為露天音樂廳。

憑藉早前呼喚謝霆鋒在網絡爆紅，變成流量密碼的The Flame，主音KIT（張潔瑩）憶述樂隊十多年堅持busking，從最初數十觀眾到如今千人圍觀，大家都好開心。

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▲ 獨立樂隊中環快閃演出掀熱潮， 霆鋒完場The Flame繼續《活著 Viva》。

The Flame快閃｜KIT：屬於港人的浪漫記憶

談及謝霆鋒剛完成啟德園演唱會，KIT難掩興奮透露開心搶到偶像演唱會門票，更大讚鋒演唱會舞台設計顛覆想像：「入到場我都嘩嘩聲，成個演唱會製作，令我打開對眼，平時香港好難咁大個場，幾萬觀眾一齊唱歌，舞台特效好令人驚訝，好好睇，真係好好睇！」

上月網絡召喚謝霆鋒獲本尊驚喜現身，更引來「軒公」助陣，KIT坦言此經歷如同都市傳說：「當晚維港夜色與成千人合唱的聲浪，正是專屬香港人的浪漫記憶。真係好意外，由其軒公冇夾過話會出現，所以好大驚喜，佢個晚都玩左好耐。」

The Flame近期創作了最新單曲《美》，他們表示新歌MV也是busking時實拍，收錄真實觀眾及 fans 互動鏡頭，「沒想到拍嗰日fans會自發配合舞蹈設計，這份集體創作令作品更具生命力，大家得閒可以去youtube 睇下個MV。」

▲ 獨立樂隊中環快閃演出掀熱潮， 霆鋒完場The Flame繼續《活著 Viva》。

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