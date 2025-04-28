工作過勞｜26歲連鎖機構男員工傳加班18天猝死　親屬悲慟：原定5月結婚

【猿輔導/ 加班/ 猝死/ 過勞】內地連鎖教培機構「猿輔導」驚傳一名26歲男員工猝死，據悉他原定於5月結婚，打算加班提前將工作完成，結果在連續加班18天後猝死。目前武漢公安已證實猝死事件，勞動保障監察局亦介入，涉事公司則於周五（25）回應稱，事發當日並未安排加班。

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綜合內地媒體報道，一名坐標湖北的小紅書網友在周四（24日）發帖稱，周二（22日）中午11時許，猿輔導武漢公司一名男員工李某飯後到公司加班，晚上6點半左右仍在給家人發消息。然而到了當晚11點，家人發現李某失聯，於次日淩晨1點半報警求助。至凌晨2點多，家人在警察陪伴下到公司大樓逐層尋找，發現公司燈火通明，但礙於公司有門禁，眾人無法入內，只能站在門口叫李某的名字，期間無人回應。

警察在清晨5點多時判斷「大概率沒甚麼事情」，讓家人先行返回。然而到了早上8點多，物業管理人員到猿輔導打掃時，發現有人躺在地上，已沒有心跳。帖文發布後累積數千個留言，不少疑似員工的網民批評公司加班嚴重，另有人貼出一張武漢市急救中心的院前病情告知書，顯示這名26歲男生在救護車到達時，心跳、呼吸已停止。

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從照片可見，告知書的前述時間為周三（23日）上午9點43分，而上面所填寫的處置地址信息亦與猿輔導武漢公司辦公地址和樓層相同。

有媒體曾多次嘗試聯絡該名網民，但一直未獲得回應，之後發現該帖文已被刪除。

事件爆出後引發廣泛關注，一名猿輔導武漢公司員工爆料，稱在周三（23日）突然接到公司通知，因「網絡故障」調休1天，員工不能去公司上班。辦公樓底商員工也表示，23日當天有警車、救護車及殯儀車停在樓下。

4月24日，武漢公安東湖新技術開發區分局工作人員證實猝死事件確有發生，但具體情況只能和死者家屬透露。目前武漢東湖新技術開發區勞動保障監察局已經介入，但就表示尚未收到相關「工亡」申報材料，「是否為工亡，需要經過調查和領導審批。」

據報，死者李某是一名線上上課的老師，原計劃休長假，與公司溝通後想把工作提前完成。24日晚上，一名自稱李某大伯母的主動聯絡媒體，表示李某的父親早年去世，而他原定於5月2日結婚，「家裡人現在哭得說不成話。」

猿輔導於周五（25日）上午就事件作出回應，稱李某「突發意外不幸離世，我們和員工的親人十分悲痛」，又表示李某是公司優秀的員工，加入公司的5年時間「工作上愛崗敬業，有責任感，業績表現一貫保持優秀。」

該聲明寫道，該同事發生意外期間，正值武漢公司員工倒休假期，當日所在團隊沒有安排加班。得知消息後，公司第一時間成立專案工作小組，在這幾天的時間裡，管理團隊一直陪伴著員工親人度過這艱難的時間，處理好後續事宜。

聲明又指出，不幸的發生給員工家庭帶來了災難，懇請大家尊重逝者隱私，照顧員工親人情緒，不傳播、不擴散未經核實訊息，感謝大家的理解。

事實上，猿輔導武漢公司早在2023年就曾因為「管理苛刻」而引發關注。有前員工爆料，該公司加班情況嚴重，單日加班超過6小時；此外，公司的日常管理亦異常苛刻，連吃飯、上廁所都需要報備。

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