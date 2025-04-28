控煙十招｜指醫衞局一成酒吧有水煙說法未反映實況　梁立仁：業界捱得很吃力

【控煙/加味煙/酒吧/梁立仁】醫衞局早前指，現時只有約一成酒吧有戶外地方可供人合法吸食水煙，反駁香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指有三成酒吧提供水煙的說法。梁立仁今日（28日）回應指，局方說法未反映實況。

醫衞局早前發文指，香港現時只有約一成酒吧有戶外地方可供人合法吸食水煙，而非梁立仁所指的三成。梁立仁今回應表示，一成非實際情況。他指，現時酒牌機制下，經營收入有50%以上依靠酒類的食肆，會在酒牌加上批註，定性為酒吧。然而梁立仁指，在疫情影響下，不少傳統酒吧取消酒吧批註轉為餐廳，而餐廳亦是可有酒牌，從而申請供應水煙，因此他認為早前說三成酒吧這個數字，並不是超出預計。

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對於業界情況，梁立仁表示，目前本港飲食酒吧業界已出現減價潮「留客」，惟整體市道仍然非常淡靜，而剛過去的復活節假期，酒吧業界生意較以往假期少約四成，形容同行「捱得很吃力」。

稱若禁加味水煙 客人消費意欲減

梁立仁又指，雖不是沒有水煙酒吧便無生意可做，但目前市道欠佳，水煙是其中一項引流至酒吧的方式，現時酒吧有露天或戶外場地，差不多6至7成的顧客是靠水煙引流。中環酒吧投資者張先生表示，他投資的一間酒吧有提供水煙，水煙可以延長客人的逗留時間，若禁止加味水煙，客人消費意欲會大減。

被問到第一階段禁止只售賣加味水煙，未禁傳統水煙，將影響多少生意，梁立仁表示，基本而言沒有顧客會吸食原味水煙，本港也很少有酒吧會提供原味水煙，他也從未有接觸過。

梁立仁續指，水煙能形成為流行趨勢是因為加味，如水果、香草味等令大眾接受，而醫衞局未考慮水煙的實際應用情況，禁止售賣加味水煙基本等同「賣唔到」水煙。

稱市民不會改變吸煙習慣 而是會「轉場」

梁立仁認為，若局方再對加味傳統煙、水煙及另類煙草產品等收緊管制，將加劇北上消費、消費降級等趨勢威脅。他相信市民不會因政策改變而改變習慣，反而會「轉場」吸食，有機會導致大量無牌派對房間和「私竇」，影響酒吧業界投資者信心，對餐飲業、娛樂業及旅遊業將造成打擊。

梁立仁呼籲局方在控煙的同時，要顧慮可能衍生出的破壞，又指局方從沒和業界溝通、交流，希望能與政府建立定期溝通機制，如成立「夜經濟諮詢委員會」，共同制定兼顧公共衛生與經濟活力的政策。

醫務衞生局副秘書長李力綱今早在電台表示，提出修例前已衡量多方因素，相信方案對旅客無影響。他舉例指，商務旅客在乎能否賺錢，休閒旅客則在乎來港的整體體驗，而非香港可否吸煙或香港的控煙措施。

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