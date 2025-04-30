美國留學｜逾1700名留美學生簽證被撤銷原因不明　中國學生人心惶惶：盡快讀完離開

關稅戰事件越演越烈，中美關係越趨緊張。最近，有逾一千多名留美學生的簽證被撤銷，受影響的主要是中國、印度等國的學生。不少涉事學生對於被取消簽證的主因表示未明，僅有的資訊是他們曾有超速駕駛、休學等紀錄。有其他留美學生對此表示憂心，「我打算加快學業進度，盡早完成學位離開美國。」

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中國留美學生簽證｜270多間大學撤銷1700多名留學生簽證

綜合內地媒體報道，根據美國教育新聞媒體統計數據，截至4月22日，美國有270多間大學撤銷了1,700多名留學生的簽證，有至少32個州受到波及，受影響的除了有中、印學生外，也有中東地區的學生。這些學生簽證被撤，將無法繼續留在美國就學，此外，他們還要面對遭移民局驅逐出境、被遣送至第三國的風險。

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中國留美學生簽證｜中國學生指被不明吊銷

一名在洛杉磯某大學就讀的中國學生呂嚴透露，某日學校突然宣佈有七名留學生的簽證被撤，怎料在翌日，他在上課時便收到一封終止其學生身份的電郵通知，而他的入境簽證亦被吊銷，而當中的原因則是「其他」，而且提供補充資訊為「此人在犯罪記錄檢查中被識別」。

呂嚴對於「犯罪」一說感到極之疑惑，而經過多番的思考，他終於憶起可能是關於一年前發生的一起事件。當時他與朋友外出，而朋友因為超速駕駛而遭到警察的攔查，而兩人在此前更曾有飲酒。由於呂嚴當時未成年，所以並未受到起訴，但也留下了紀錄。

▲ 美國是中國學生的熱門留學地之一。（取圖自新華社）

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中國留美學生簽證｜曾停學者也被吊銷簽證

除了一些被吊銷簽證的留學生有「逮捕記錄」外，一些看似「身家清白」的也遭到殃及，就讀新罕布夏州達特茅斯學院的博士生曉天便是其中，他透露在2022年時因疫情問題而申請暫停學業一年，當時獲得批准。休學結束後，他再度返校完成學位。但是，在本年4月4日時，他收到了撤銷其簽證的通知，而理由是「未能維持合法身分」。

中國留美學生簽證｜部分學生選擇上訴到法院

美國移民律師協會指出，大量的留學生被無故撤銷簽證，而事前是沒有收到任何的通知。為了不想被拘留，有些留學生選擇離開美國，但有些則選擇上訴到法院，希望尋求一個合理的裁決。

而事件亦令到其他留美的學生感到人心惶惶，一名在美國南方一間大學讀博士美琪受訪指，現在留在美國讀書的不確定性提高了很多，特別是政策方面的影響，「已經到了不容忽視的程度。」她透露，原本自己有意在美國購買一架車輛，但是由於她怕將來會不小心超速而收到「牛肉乾」後留下紀錄，屆時便可能會影響簽證的批核。為求安心，她的目標是盡快在美國完成攻讀學位，然後便早點離開。

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