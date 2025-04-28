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日本留學｜謝霆鋒16歲隻身赴日學藝3個月要呢個天價　宿舍亂糟糟食剩杯麵8日無清理

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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謝霆鋒出道前特意遠赴東京音樂學院學藝，當時還公開入住宿舍的情況！

【謝霆鋒演唱會/日本學藝】44歲的謝霆鋒一連四場演唱會成為城中熱話，這亦是他相隔25年後再度在港開騷！霆鋒早於16歲入行，在加入樂壇前，他特意遠赴東京音樂學院學藝，日前【TVB大寶藏】重播霆鋒當年在日本地獄式學藝的影片，霆鋒當時坦言很想念香港地道美食，因為他在日本經常吃即食麵，而且8日沒有清理宿舍廚房！

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謝霆鋒日本學藝｜出道前遠赴東京音樂學院學藝

1999年12月，霆鋒於紅館舉辦個人演唱會《紅人館903狂熱份子演唱會》，當時成為香港史上紅館開演唱會最年輕歌手。由於他是謝賢和狄波拉的兒子，頂著「星二代」的光環入行，因此霆鋒於1996年甫出道已備受矚目，出道前他還率先到東京音樂學院學唱歌跳舞，非常有熱誠！

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謝霆鋒日本學藝｜入住音樂學院宿舍

從【TVB大寶藏】的影片可見，霆鋒到日本學藝期間，入住東京市郊的音樂學院宿舍，當年綜藝節目《城市追擊》的主持人專程到日本跟霆鋒做訪問，只得16歲的霆鋒十足陽光大男孩，舉手投足充滿稚氣，他邀請主持人到他宿舍參觀，並沾沾自喜說：「原本6個人瞓一間房，我自己一個人瞓晒。」

謝霆鋒日本學藝｜吃剩杯麵8日無清理

豈料主持發現宿舍亂成一團，衣物隨處放，置物櫃也亂七八糟，廚房更放滿用過的碗碟和吃剩的杯麵，霆鋒坦言：「杯麵有7、8日無清理。」主持表示沒有想過男生的房間會這麼亂，霆鋒就笑說：「男仔間房絕對應該要咁亂，其實你睇到嘅，比其他朋友嚟嘅時候好咗，本身有8、9個垃圾袋，真係好咗好多。」既直率又可愛！

霆鋒平日上完課，回到宿舍有時間的話，就會作曲和編曲，晚上亦多數自己一個吃飯，主持問他除了吃即食麵外，還會吃什麼？霆鋒表示：「除咗即食麵，上堂唔係太夜的話，就會落宿舍食堂。」霆鋒又表示來了日本兩個月，很掛念香港的大排檔和魚蛋粉。

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謝霆鋒日本學藝｜課程表排得密密麻麻

原來霆鋒在日本修讀跳舞和唱歌，星期一至四晚上學樂理和結他，當時他最喜歡打鼓，因此星期一、三下午學打鼓，星期一至六則要學跳舞，除了上課，霆鋒每逢星期五六日也會去走廊表演唱歌，實戰做歌手，足見他的課程表排得密密麻麻。

謝霆鋒日本學藝｜3個月培訓費高達500萬円

霆鋒整個學藝課程為期3個月，培訓費高達500萬円，兌換約35萬港元，於30年前來說，絕對是天價！而霆鋒入讀的東京音樂學院專門培訓藝人，學生有已故天后有鄧麗君等人，當時的日本著名舞蹈導師池田先生還大讚霆鋒跳舞不錯。

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