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外遊注意丨全球6大機場禁用1款行李箱忌攜帶使用　日本違者最高入獄3年

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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全球6大機場禁用1款行李箱忌攜帶使用　日本違者最高入獄3年

【電動行李箱/機場/禁止使用/罰款/入獄 】近年有一款行李箱愈來愈受大眾歡迎，連南韓人氣女團BLACKPINK早前亦在演唱會上用作表演項目，令該款行李箱風頭盡出。不過，值得注意的是，原來出於安全疑慮，有6大機場已宣布全面禁止在航廈使用或騎乘，於日本違法者，除了面臨巨額罰款外，更有機會入獄3年。

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全球6大機場禁用

桃園機場日前公告表示由於機場往來人潮多，為維護機場秩序及旅客安全，航廈內全面禁止騎乘或使用自行車、滑板車、電動行李箱及滑板等載具。官方又提醒民眾若使用以上物品請用牽行或使用行李推車運送，如果違者不聽勸將交由航警處理。

事實上，除了桃園機場，全球包含英國倫敦、香港、新加坡樟宜、日本羽田及關西等5大機場，亦已經出通告禁止在航廈內騎乘電動行李箱。在日本，電動行李箱更被歸類為「附有原動機的自行車」，需要申請牌照才能騎上路。

日本違者最高入獄3年

根據日本《道路交通法》規定，無牌照於街道騎乘電動行李箱，可處3年以下有期徒刑或50萬日圓罰款。過去曾有一名中國籍日本留學生，因為騎乘電動行李箱遭到日本警方提告。

國泰航空及國泰港龍航空推行「智能行李」新管理措施

除此之外，部分國際航空也針對電動行李箱作規範，國泰航空及國泰港龍航空推行「智能行李」新管理措施，明年1月1日起，不可拆卸鋰電池的智能行李將不得寄艙或手提登機。寄艙行李方面，國泰表示由2018年1月1 日起，如顧客需於旅程中任何航段將智能行李寄艙，必須將鋰電池拆除及放置在手提行李，並符合現行攜帶備用鋰電池之相關規定。 ​

同場加映: 《LDK》12款行李箱大比拼 6款奪A級輕便耐用 冠軍功能齊全堪稱完美

行李箱是旅行中不可或缺的物品，選擇時需要謹慎。不過市面上行李箱種類繁多，容易讓人感到困惑。日本家品雜誌《LDK》針對市面上12款行李箱進行了比較，考量了8大指標，包括易用性、耐用性和防水性等，並根據綜合評分整理出推薦名單。

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