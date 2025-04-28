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遺傳病｜中大揭示亨廷頓舞蹈症新機制　學者：確定潛在的候選藥物應對疾病

港聞

發布時間： 2 小時前

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中大發表一項有關亨廷頓舞蹈症的新分子機制，揭示Poly(A) RNA聚合酶D5（PAPD5）在亨廷頓舞蹈症中的致病作用。（中大提供圖片）

【亨廷頓舞蹈症/中大】中大最近發表一項有關亨廷頓舞蹈症的新分子機制，揭示Poly(A) RNA聚合酶D5（PAPD5）在亨廷頓舞蹈症中的致病作用，亦證明抑制PAPD5活性可以減輕這些影響，研究成果已於國際科學期刊《自然通訊》發表。

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亨廷頓舞蹈症是一種毀滅性的常染色體顯性遺傳神經退行性疾病，患者通常在30至50歲之間發病，主要影響大腦的尾狀核和殼核區域，導致不受控制的肌肉運動、認知能力下降，部分患者還會出現精神障礙。

現時亨廷頓舞蹈症尚無治愈方法，只有藥物僅能緩解症狀。中大生命科學學院陳浩然團隊發現，亨廷頓舞蹈症患者大腦中PAPD5水平顯著升高。而是PAPD5的小分子抑制劑BCH001能夠抑制促凋亡信號通路，並在多種亨廷頓舞蹈症模型中減少神經元細胞死亡。

研究發現表明，PAPD5及其相關通路是治療亨廷頓舞蹈症神經毒性的潛在靶點。目前，團隊獲中大專利申請基金支持申請美國專利，將PAPD5與BCH001用於亨廷頓舞蹈症的治療。基於以上發現，陳浩然的團隊正在篩選更多候選藥物，並評估其在細胞和齧齒動物亨廷頓舞蹈症模型中的療效。

陳浩然表示，研究不僅闡明了一種新的疾病機制，還確定了一種潛在的候選藥物來應對這一毀滅性疾病。他相信，這項研究將為開發亨廷頓舞蹈症的靶向治療干預開闢新的途徑。

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