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美國直擊｜專訪太陽馬戲團《KOOZA》團隊 移動廚房照顧過百全球精英

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

死神服飾是服裝總監Alexandra的最愛之一，綴滿數百顆水晶的上衣華麗閃亮，面具更是人手繪製、每顆水晶逐一嵌上。死神身後角色的頭飾以碳纖維製作，模仿骨頭碰撞的聲音。(攝:王茵芸)

從磅礡現場音樂到絢麗服裝，再到後台廚房的煙火氣，馬戲團的故事從來不只在舞台上。記者前往美國西雅圖「太陽馬戲團」，看他們如何在流動的帳篷裡，串起技藝、情感與一場又一場令人屏息的演出。

太陽馬戲團《KOOZA》 藝術總監 Jamieson Lindenburg 分享，除了節目內容，更需觀察觀眾反應，靈活調整演出細節。即使經典橋段固定，整體表演仍會隨城市文化、語言而微調，演員詮釋也因地制宜。

《KOOZA》的高潮相信非「死亡之輪」莫屬。緊接著「死神之舞」上場，延續天真者在地下世界的探險歷程(攝:王茵芸)

這次來港，是太陽馬戲團疫情自以來首度重返北美以外城市，對團隊意義非凡。 Jamieson 提到《KOOZA》 成員來自世界各地，有人更是馬戲世家第七代。他笑道：「我15 歲時在劇場打工時被解僱，之後轉進音樂劇與馬戲，最終成為藝術總監，這樣的經歷讓我更理解表演者，也成為帶領團隊的基礎。」

他形容這是結合藝術與人情的工作，既要做創意決策，也需當導師與情緒支援。「馬戲最迷人的正是這種『真人互動』，這是科技無法取代的現場感。」觀眾在驚嘆技藝的同時，也感受到情感共鳴。

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移動廚房照顧過百團隊

逾百人巡演團隊的飲食，全靠擁有多國料理背景的廚師群。餐飲營運主管 Elber Cheng 表示，團隊每日供應中西餐點，盡量採購當地有機食材，並隨城市調整菜單，保持品質與新鮮感。

(攝:王茵芸)

廚房從清晨7點運作，每餐提供兩道主菜、蔬菜與純素選項。平均每天消耗 25 公斤蛋白質與 10 公斤蔬菜。「我們想讓表演者期待吃飯，美味與健康缺一不可。」即使是移動式廚房，也嚴守衛生標準，同時營造放鬆氛圍。

副主廚 Jamie Lee Francis 則帶記者參觀廚房，她說：「我們自己包餃子、刷蛋液、下烤箱，新鮮手作才是大家一吃就愛上的原因。」菜單靈感來自社群或廚師的家常記憶，堅持從零開始製作，包括拉麵湯底與發酵麵餅。

後場設備如冷藏與廚房模組，可全數裝入貨櫃巡演，宛如舞台版俄羅斯方塊。巡演工作方式激發廚師們不斷學習和創造，這不是一般廚房能給的。

 以針線縫製魔幻世界骨骼

《KOOZA》 每場演出動用超過 1,200 件服裝與配件，每位表演者平均擁有3至 4套造型。服裝總監 Alexandra Mancini 透露，團隊與蒙特利爾工匠合作，確保舒適與安全。例如高空走鋼絲表演者的鞋底每兩週需更換，部分角色服裝還加入碳纖維，穿梭觀眾席時會發出骨裂聲，強化現場音效。她笑說：「這些細節，讓服裝成為角色的一部分，而不只是裝飾。」

藝術總監 Jamieson Lindenburg 認為馬戲最迷人的地方在於真人互動，是任何科技無法取代的。(攝:王茵芸)

皇冠道具以橡膠 3D 列印製成，歷時 62 小時列印、10 小時裝飾，兼具美感與實用性。每位表演者加入前皆需量身 175 項尺寸，確保衣物合身、配件穩固不影響表演。服裝設計靈感則來自童話與藝術，比如愛麗絲夢遊仙境等。士兵服裝縫有 400 片金屬薄片營造甲冑質感，絲絨與水晶普見於歌手與空中演員服裝中，營造尊貴感。

 走上世界舞台的表演者

扯鈴表演者林韋良來自台灣， 10 歲開始接觸扯鈴，曾於法國「明日馬戲團藝術節」奪得總統金獎，輾轉於2012 年加入太陽馬戲團。 如今其太太亦加入巡演團隊，讓這段旅程多了份溫暖。 林韋良表示《KOOZA》 鼓勵演員嘗試不同角色，他也曾飾演魔幻師。疫情期間只靠馬戲團的一次性補助和積蓄苦撐，他笑說：「我不敢送外賣，怕一摔就失去站上舞台的能力。」回首馬戲人生，他感謝當年支持他的教練，也慶幸自己沒有放棄。

高空絲帶表演者是2022年加入《KOOZA》、來自東京的 Mizuki Shinagawa。童年時她受動畫《星夢美少女》啟發，決心成為馬戲演員，後來考入蒙特利爾的國立馬戲學校主修空中技巧。畢業前獲太陽馬戲團邀約，她曾於多個國際團隊演出，2019 年奪得「明日馬戲團藝術節」首枚空中表演銅牌。

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這次亞洲巡演是她首次在家人面前演出。「我的家人會來香港看我表演！」她笑著說。平日排練與演出皆須提早暖身、反覆練習。「這不只是技巧，而是一種表達。每一次升上空中，都是把夢想再實現一次。」

在每場熱鬧登場之前，是無數練習、創意與等待。《KOOZA》的魅力，來自這群人不斷讓夢想成真的決心——在大帳篷裡，也在生活中。


《KOOZA 2025 亞洲巡演首站：香港》
日期：5月21日至6月22日
地點：中環海濱活動空間
地址：龍和道9號
票價：$450（標準區）至$1998（VIP區）
購票：https://www.zicket.co/organisers/cirque-du-soleil-kooza

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