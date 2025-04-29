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鼻敏感｜鼻敏感不受控　可惡化成鼻竇炎？

醫健人物

發布時間： 4 小時前

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轉季容易鼻敏感發作，患者若無妥善處理病情，隨時誘發鼻竇炎。類固醇噴鼻劑為鼻敏感有效的一線治療藥物，耳鼻喉科專科醫生鄧宇浩表示，部分病人或家長擔心長期用類固醇有副作用，例如影響兒童生長。但新一代噴鼻劑的類固醇成份低並有局部消炎效果，較少被身體吸收，屬安全可持續使用的藥物。

鼻敏感包括過敏性及非過敏性鼻炎，過敏性鼻炎即是對某些致敏原有過敏表現。成因包括接觸花粉、塵蟎、霉菌、蟑螂、動物毛髮或毛公仔等。非過敏性鼻炎可與轉天氣有關，如溫度或濕度改變。香水、油漆等氣味可誘發鼻敏感。都市人壓力大及欠休息可觸發病情。

鼻敏感與傷風感冒症狀很類似，容易混淆。鄧醫生指出，鼻敏感症狀通常在大多數日子出現，並維持一段時間，可致打噴嚏、流鼻水、鼻水倒流、鼻塞、鼻痕、眼睛痕癢及流眼水等。「傷風感冒屬急性毛病，多數由過濾性病毒引起，除了可出現上述提及症狀，患者有機會發燒、喉嚨痛及肌肉痛，一般於7至14日痊癒」鄧醫生補充。惟鼻敏感屬於慢性鼻炎，很少會引致發燒、肌肉痛及喉嚨痛等症狀，故有懷疑應盡快求診。

鼻敏感｜增加細菌積聚 可誘發鼻竇炎

鼻敏感若無有效處理，患者睡覺時可能會鼻塞，影響正常呼吸及作息，令日間無精神，影響學習和工作表現。鄧醫生表示：「患者鼻黏膜若嚴重腫脹，容易阻塞鼻竇出口及積聚細菌，增加感染鼻竇炎風險。研究指出患中至嚴重程度的鼻敏感，如沒有妥善控制，會影響患者的哮喘控制。」

醫生會採用階梯式治療，視乎患者病情對症下藥，例如輕微患者要避開致敏原；服抗組織胺藥物，改善流鼻水等症狀，以鹽水洗鼻及有需要時用類固醇噴鼻劑。中至嚴重程度患者要持續用2至4星期的類固醇噴鼻劑及口服抗組織胺藥物、鹽水洗鼻和避開致敏源來控制病情。若情況嚴重要考慮免疫治療、脫敏治療或生物製劑等。

鼻敏感｜第二代類固醇噴鼻劑 可連續使用

類固醇噴鼻劑屬鼻敏感一線治療藥物，惟不少人對用含類固醇成份產品存疑，例如家長擔心影響兒童生長。鄧解釋，現有類固醇噴鼻劑的類固醇含量，比傳統口服類固醇藥的有關劑量低。加上屬第二代藥物，全身吸收較少，局部消炎功效較強，故較少影響生長，可安全使用。另提醒患者要慎用血管收縮噴鼻劑，它雖可短期紓緩鼻塞，但長用會令血管出現反應性擴張，可能會越噴越塞，建議最多用3至5日。

其他改善方法包括用熱水清洗床單被套、勿擺放地毯及毛公仔、定期洗冷氣機隔塵網、避免浴室積水，藉此減少塵蟎及霉菌。另避免吸煙或接觸二手和三手煙。鄧醫生提醒，鼻敏感治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

耳鼻喉科專科醫生 鄧宇浩

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撰文 : 耳鼻喉科專科醫生 鄧宇浩

欄名 : 健康專家專欄

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