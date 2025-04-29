親子旅遊優惠｜日本東北六縣成旅遊新勝地　Rakuten酒店住宿早鳥優惠最高慳$1620

日本東北作為避暑勝地之選，隨着仙台直航開通，探索東北六縣——青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島，變得更輕鬆。這片被譽為「日本避暑秘境」的土地，各地風情各有特色，不僅擁有壯麗自然和豐富文化，更是適合一家大小同遊的理想之選。無論是漫遊青森的森林與湖畔、在秋田體驗傳統祭典、穿梭岩手的山川峽谷，或於宮城、山形、福島品嚐當地最新鮮的水果與涼味美食，都是一大享受。

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最新影片推介︰

Rakuten Travel特別同步推出「EARLY SUMMER SALE」早鳥優惠活動，由4月16日至5月22日期間，網站將限時快閃派發各式優惠券，讓旅客以更實惠的價格訂購日本酒店住宿。另外，熱門地區如北海道、沖繩、福岡、東京及大阪，更於指定日子搶專屬7折限量優惠券，折扣額最高可達30,000日圓（約1,620港元），近乎一晚房價！部分優惠券適用住宿可預訂至2025年11月30日，特定房型還享有「行程前免費取消」的彈性服務。所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止。

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同時，由即日起至12月31日期間，憑恒生私人銀行Visa Infinite卡或Travel+ Visa Signature卡於Rakuten Travel網站平台預訂日本酒店，單一交易滿港幣$2,500，即可享有七折的尊屬優惠，每個預訂最多可享港幣$900折扣，更適用於全網住宿選項。每位會員每月可使用一張優惠券，配額將於每月首個星期三更新，數量有限，先到先得！

「EARLY SUMMER SALE」優惠折扣 優惠詳情 1 「 SEASONAL SALE 」 20% OFF Seasonal Sale 優惠券

活動期間：

4月16日上午9時至5月22日上午8時59分 「EARLY SUMMER SALE」 20% OFF Seasonal Sale優惠券適用於指定住宿，僅限活動期間前200張訂單，且折扣最高限額20,000日圓。 2 「 EARLY SUMMER SALE 」 15% OFF Seasonal Sale 優惠券

活動期間：

4月16日上午9時至5月22日上午8時59分 「EARLY SUMMER SALE」15% OFF Seasonal Sale優惠券適用於指定住宿，僅限活動期間前300張訂單，且折扣最高限額15,000日圓。 3 「 EARLY SUMMER SALE 」 10% OFF Seasonal Sale 優惠券

活動期間：

4月16日上午9時至5月22日上午8時59分 「 EARLY SUMMER SALE 」 10% OFF Seasonal Sale優惠券適用於所有參與活動的住宿，折扣最高限額10,000日圓。 4 「EARLY SUMMER SALE」30% OFF 北海道／ 福岡／沖繩優惠券

活動期間：

4月16日上午9時至4月28日上午8時59分及5月9日上午9時至5月22日上午8時59分 「EARLY SUMMER SALE」30% OFF 北海道 ／福岡／沖繩優惠券只適用於北海道、福岡、沖繩地區參與活動的限定住宿，僅限活動期間前200張訂單，且折扣最高限額30,000日圓。 5 「EARLY SUMMER SALE」30% OFF 東京／大 阪優惠券

活動期間：4月28日上午9時至5月29日上午8時59分 「EARLY SUMMER SALE」30% OFF 東京／大阪優惠券只適用於東京、大阪地區參與活動的限定住宿，僅限活動期間前 200 張訂單，且折 扣最高限額 30,000 日圓。

更多 EARLY SUMMER SALE 活動條款及細則，請按此。

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