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的士司機｜的士司機疑嫌車程太短中途趕客　因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 4 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

的士司機疑嫌車程太短中途趕客，因車資問題再掀罵戰內地客怒批：影衰香港。

的士司機的待客之道參差不齊，不時能見到乘客發帖誇讚熱情好客的司機，亦有部分這是被發布至網絡公審。

近日，有內地來港旅遊的一對男女在Facebook「的士違規照片及短片！每日惡行！投訴專區」群組發帖，影片在網絡瘋傳，日前乘搭的士由尖東千禧新世界酒店前往海港城，疑司機因路程較短，將乘客載道途中的K11商場令其落車；後又因車資找續問題掀起罵戰；乘客怒斥司機：影衰香港人。

危險行為｜的士司機揸車開6部手機睇靚女直播　乘客無奈：我生命受到嚴重威脅

的士司機｜機疑嫌車程太短中途趕客

一對男女兩名乘客日前在尖東千禧新世界酒店外，攔截的士前往海港城，的士司機起初「無乜嘢」，惟1分鐘後他聲稱前路塞車，建議樓主步行前往，「仲一路揸車一路鬧人」，其間樓主並未出聲，直至的士司機擅將2人載至K11商場，司機突然要求樓主落車。

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的士司機｜因車資問題再掀罵戰

無奈之下，樓主只好以500元紙鈔支付29元車資並離開；惟的士司機「再次跳掣，鬧人俾大牛係玩嘢」，樓主解釋稱自己沒有散紙，可以用電子支付卻遭到拒絕，雙方隨即嫌棄罵戰；而罵戰最後司機開車離去，車資也不了了之，「XX的士佬，嫌棄車程短，冇散銀找續，抹黑香港」。

據幾條影片見到，的士司機與乘客雙方相互影相，相互爆粗怒罵，其間乘客嘗試以廣東話解釋，惟司機用普通話爆粗罵人；乘客指責司機態度有問題，直言他「影衰香港」，司機挑釁稱「咁你報警啊」……

的士司機｜網民建議遊客報警處理

此事引起網民熱議，紛紛指責的士司機行為不妥，建議樓主報警投訴，「最基本嘅顧客至上都唔X識」、「依家運輸處有的士投訴扣分制嘛，為民除害，抄低司機證車牌投訴咪得囉」、「其實最好就係報警，等警察處理」、「又話uber犯法，自己咪又犯法揀客拒載」、「我旺角東去太子道西，佢都唔敢出聲，你呢個XX㗎啦「以前做酒店試過有美國客從海港城搭返去尖東酒店，的哥話照錶加80否則唔載，去問我一直都是這樣嗎？」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用。（資料圖片）

的士司機｜法例規定的士司機不得揀客、拒載

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第37(a)條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的，違者可被扣10分。

不過，根據法例，的士司機須攜帶不少於港幣100元的紙幣和硬幣零錢，供找續之用；的士司機若未能為500元或1,000元面額的港幣提供找續，雖不屬違例，但的士司機應盡量滿足乘客的找續要求。

的士司機｜壽星搭的士到餐廳食生日飯　暖心司機贈咖啡兼半價車資

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