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乳癌｜免疫治療為三陰性乳癌患者點燃新希望　乳癌基金會延長資助計劃惠澤更多受助者

醫健人物

發布時間： 4 小時前

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醫學界為治療預後較差的三陰性乳癌患者帶來了新的曙光，有研究顯示，免疫治療配合化療，可顯著提升早期患者治療效果，將病理完全緩解率提升至近65%。香港乳癌基金會於2023年11月推出「免疫治療藥物資助計劃」，至今已經惠及156名患者。鑑於申請者眾，該會決定將計劃延長至今年10月，並額外提供100個資助名額，以幫助更多患者獲得急需的治療機會，紓緩經濟負擔。

香港癌症資料統計中心的數據顯示，三陰性乳癌約佔本港所有乳癌確診個案約10%。香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科邱振中醫生指出，與其他類型的乳癌相比，三陰性乳癌的預後往往較差。這主要是由於三陰性乳癌缺乏明確的治療靶點，傳統上主要依賴手術切除腫瘤，輔以化療藥物控制癌細胞擴散，一直缺乏針對性治療藥物的選擇，患者的整體存活率和無復發存活期等預後指標都不如其他類型乳癌。

病理完全緩解即不再檢測到癌細胞

不過，隨著醫學的不斷進步，免疫治療的出現為三陰性乳癌患者帶來了新的希望。有別於傳統化療藥物，免疫治療是通過增強人體自身的免疫系統來抵抗癌症的一種治療方式。臨床研究發現，將免疫治療與化療結合使用，可以大幅提高早期三陰性乳癌患者的治療效果，將病理完全緩解率提升至接近65%，同時顯著延長患者的無事件存活期和整體存活期。邱振中醫生表示，達到病理完全緩解，即表示在治療過程中，無法在組織學檢查中檢測到任何異常細胞或組織變化，可算癌症治療中是一個非常重要的指標。

三陰性乳癌的免疫治療方案現時仍屬於自費藥物類別，治療費用是不少患者難以承受的重擔。有鑑於此，香港乳癌基金會於2023年11月設立了「免疫治療藥物資助計劃」，旨在資助符合條件的早期高風險三陰性乳癌患者接受免疫治療。基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉女士表示，該計劃推出至今，共有156名患者受惠，遠超原定的100個名額，累計資助金額已超過2千萬港元。面對患者的殷切需求，基金會決定將資助計劃延長至今年10月，並額外提供100個資助名額，以幫助更多患者獲得所需的治療，從而提高治癒機會。

現年52歲的梁女士於2023年確診為第二期三陰性乳癌。在醫生的建議下，她透過香港乳癌基金會的資助計劃，開始接受免疫治療與化療的聯合治療。梁女士坦言，使用免疫治療過程中，沒有感受到任何副作用，而基金會的資助更大大減輕了她在經濟上的負擔，讓她能夠安心接受治療。面對病魔，梁女士勇敢堅強，她寄語所有的同路人，一定要以積極樂觀的心態去面對，只要堅持信念，定能戰勝癌症，重拾健康美好的人生。

(左起)香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科邱振中醫生、香港乳癌基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉女士

撰文 : 香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科 邱振中醫生

欄名 : 健康專家專欄

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