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自閉症兒童︱張致恒患自閉症兒子打爆電視機　專家3招拆解SEN情緒炸彈

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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張致恒個仔電視機都打爆，唔知隻手有冇受傷呢？

【張致恒/自閉症】張致恒（Steven）與老婆雯雯（區燕雯）育有4名兒子，一家六口長期財困，張致恒打散工養家，不過禍不單行，雯雯透露自己有心臟問題，而最近患有自閉症的仔仔，情緒失控打爆了電視機！

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雯雯曾在IG Story發文透露，其中一名兒子確診自閉症及過度活躍症，照顧四孩壓力瀕臨崩潰。昨日（27日）雯雯在限時動態發文，直指又遇到崩潰事：「唔好睇少自閉症小朋友，電視都打爆埋！」更直指失去電視令照顧工作更加難捱：「無左部電視簡直係好難渡過嘅一日﹗原來照顧4個最好嘅幫手係部電視﹗今日真係想顛（癲）。」

加上雯雯曾透露自己有心臟問題，直言自己生命「多咗個計時器」，害怕無法看4名兒子長大，非常害怕在家中及街上暈倒，不知道4個仔點算。

因應張致恒自閉症仔仔打爆電視一事，協康會特殊幼兒導師蘇鎧盈指，孩子情緒失控，往往是他們無法用言語表達自己。她分享情緒急救法，助家長訓練仔女控制情緒。

自閉症｜及早介入以免錯失「黃金治療期」

研究指出，6歲前是特殊教育需要（SEN）兒童的「黃金治療期」，若家長可以及早發現接受康復訓練，可讓他們往後的成長更順利。惟本港的特殊學習需求持續增加，使輪候政府資助之專業評估時間延長至12個月以上，令許多基層學童因此錯失「黃金治療期」。
SEN特殊教育｜特殊導師分享情緒急救法

她分享了3招家長在面對特殊需要兒童（SEN）時，如何以耐心和關懷來幫助孩子管理情緒。

1. 先同理孩子後處理情緒，並給予選擇的空間
2. 視覺提示與具體說明
3. 情緒轉移的方式

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自閉症｜自閉症7大臨床徵狀

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