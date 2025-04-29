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皮膚癌｜女子貪好玩用ChatGPT睇掌　竟被建議就醫　驚患黑色素瘤風險

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【皮膚癌／黑色素瘤／痣/ChatGPT】近年來不少人喜歡使用AI。外國一名女子日前在社交平台Tik Tok上傳影片分享，她因貪好玩拍了一張手部照片給ChatGPT，想讓AI幫她看手相，沒想到ChatGPT看完後竟建議她馬上去醫院檢查，驚揭健康隱憂。

最新影片：

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外國一名女子Rin日前在TikTok上分享，原本只是想讓ChatGPT幫她看手相，卻意外發現可能潛藏健康隱患。她表示，「我把照片給AI看，結果AI建議我最好去醫院檢查，因為我手掌上的黑點看起來很像肢端原位黑色素瘤（Acral lentiginous melanoma）。」

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影片可見，Rin攤開手掌，她的食指下方有一個明顯的黑點，她指，「這顆痣在我2020年生完兒子後開始出現，多年來我一直不覺得有問題，看到時只覺得多了一顆新痣，有點奇怪。」Rin後續更新表示已預約皮膚科門診，但尚未公開檢查報告結果。

影片曝光後引來540多萬次觀看，有自稱黑色素瘤倖存者的網民留言提醒，手掌和腳底是最容易出現黑色素瘤的部位，也有網民表示自己手上發現不明的新痣，看到影片後，已預約就醫檢查。有醫生在Rin的影片下留言表示，「其實在手上發現任何不明黑點，都建議最好到皮膚科檢查一下，並非所有黑點都是惡性的」。

皮膚癌｜2大異樣或成「黑色素瘤」癌症前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

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同場加映｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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