  • 26°C
香港時間：2025428日 (一) 20:30

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員違紀｜公務員曠工14日、官校教師取用不合適教材均遭革職　與同事動粗罰一月糧

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

立法會今日討論優化公務員紀律機制，何蓓茵表示，有官校老師因取用非常不合適的教材革職。（楊何蓓茵FB）

立法會今日（28日）討論優化公務員紀律機制，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，最嚴重的處罰包括革職，例如曾有官校老師取用非常不合適的教材，或有人曠工14日以上。此外，她指有公務員因在工作場地與同事動粗遭嚴厲譴責，罰款一個月薪水；另有公務員在家工作期間，因涉嫌盜竊擅自前往出庭，遭罰款四分之一月薪。

點擊圖片放大
+5
+4

楊何蓓茵表示，過去5個財政年度，共有1073名公務員因干犯或被裁定嚴重的不當行為或刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處；另有2080人因干犯性質較輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動；共有214人被免職。

公務員徇私助友人預定場地 遭「迫令退休」

對於違紀行為及相對應的處罰力度，她在會上提出數個實例，其中最嚴重的處罰為「革職」，包括曾有官校老師用非常不合適教材進行授課，影響教師和公務員形象，或有公務員曠工14日以上；亦有公務員使用其部門電腦徇私協助友人預定場地，遭「迫令退休」處分。

WFH時因盜竊罪出庭未上報 遭譴責及罰1/4糧

至於「嚴厲譴責」，她指有公務員在工作時間內在工作場地與同事動粗，遭罰款一個月薪水；另有公務員因盜竊被拘捕，並在需在家工作的時間內出庭，干犯罪行及出庭均未上報，遭「譴責」處分及罰款四分之一的月薪。此外，遭到書面警告及口頭警告的公務員，分別在一年及半年內不得升職，其中有部門司機因遲到一小時被書面警告；亦有公務員未經常性居住在領取津貼的住所內，遭口頭警告並需歸還相關津貼及利息。

去年施政報告提出優化公務員紀律機制，楊何蓓茵今日表示，相關檢視已完成，三大修訂範疇包括簡化紀律程序、擴大停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣起薪酬的安排，目標明年落實。

金融界立法會議員陳振英關注，優化措施中「無合理理由首次缺席聆訊便可繼續」中的「合理理由」定義，楊何蓓茵表示，生病等普通人能接受的理由均可被接受，在通訊工具發達的當下失聯則視為無故缺席。陳亦關注「涉及嚴重罪行無需取得法院程序記錄可作懲罰決定」，楊表示，將視罪行嚴重性而定，如貪污罪必然有革職處分，便可立刻決定，無需等待判詞；至於其他罪行，從現有資料不能得出結論，各部門出於謹慎則「可以等」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
17:53 2025/04/08
公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
公務員｜優化公務員紀律管理　擴停職扣薪安排至被發通知書人員
22:08 2025/04/15
公務員｜優化公務員紀律管理　擴停職扣薪安排至被發通知書人員
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
15:24 2025/04/17
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」

你可能感興趣

公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
17:53 2025/04/08
公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
公務員｜優化公務員紀律管理　擴停職扣薪安排至被發通知書人員
22:08 2025/04/15
公務員｜優化公務員紀律管理　擴停職扣薪安排至被發通知書人員
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
15:24 2025/04/17
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
立法會 楊何蓓茵 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？
金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？
金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
急症室最長等候時間（04月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月28日 時間16:05）
新冠疫情︱本港新冠陽性率創近半年新高4星期内錄10死　衞生署：未來數周續攀升
新冠疫情︱本港新冠陽性率創近半年新高4星期内錄10死　衞生署：未來數周續攀升