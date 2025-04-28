公務員違紀｜公務員曠工14日、官校教師取用不合適教材均遭革職　與同事動粗罰一月糧

立法會今日（28日）討論優化公務員紀律機制，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，最嚴重的處罰包括革職，例如曾有官校老師取用非常不合適的教材，或有人曠工14日以上。此外，她指有公務員因在工作場地與同事動粗遭嚴厲譴責，罰款一個月薪水；另有公務員在家工作期間，因涉嫌盜竊擅自前往出庭，遭罰款四分之一月薪。

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楊何蓓茵表示，過去5個財政年度，共有1073名公務員因干犯或被裁定嚴重的不當行為或刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處；另有2080人因干犯性質較輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動；共有214人被免職。

公務員徇私助友人預定場地 遭「迫令退休」

對於違紀行為及相對應的處罰力度，她在會上提出數個實例，其中最嚴重的處罰為「革職」，包括曾有官校老師用非常不合適教材進行授課，影響教師和公務員形象，或有公務員曠工14日以上；亦有公務員使用其部門電腦徇私協助友人預定場地，遭「迫令退休」處分。

WFH時因盜竊罪出庭未上報 遭譴責及罰1/4糧

至於「嚴厲譴責」，她指有公務員在工作時間內在工作場地與同事動粗，遭罰款一個月薪水；另有公務員因盜竊被拘捕，並在需在家工作的時間內出庭，干犯罪行及出庭均未上報，遭「譴責」處分及罰款四分之一的月薪。此外，遭到書面警告及口頭警告的公務員，分別在一年及半年內不得升職，其中有部門司機因遲到一小時被書面警告；亦有公務員未經常性居住在領取津貼的住所內，遭口頭警告並需歸還相關津貼及利息。

去年施政報告提出優化公務員紀律機制，楊何蓓茵今日表示，相關檢視已完成，三大修訂範疇包括簡化紀律程序、擴大停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣起薪酬的安排，目標明年落實。

金融界立法會議員陳振英關注，優化措施中「無合理理由首次缺席聆訊便可繼續」中的「合理理由」定義，楊何蓓茵表示，生病等普通人能接受的理由均可被接受，在通訊工具發達的當下失聯則視為無故缺席。陳亦關注「涉及嚴重罪行無需取得法院程序記錄可作懲罰決定」，楊表示，將視罪行嚴重性而定，如貪污罪必然有革職處分，便可立刻決定，無需等待判詞；至於其他罪行，從現有資料不能得出結論，各部門出於謹慎則「可以等」。

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