關稅戰｜理大副校：中美貿易戰為理大開拓機會　將「含金量高」技術帶到海外

正爭取籌建第三間醫學院的理工大學，今（28日）展示四項結合醫工及人工智能的科研成果，其中包括有望提升人工耳蝸植入手術準確度的光纖傳感器。理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，理大致力推動「醫工結合」及人工智能創新，並成立人工智慧高等研究院（PAAI），為研究人員提供協作平台，有信心爭取成功設立香港第三所醫學院。

被問到中美關係惡化會否影響香港創新科技發展，趙汝恒稱，中美貿易戰雖然表面對中國不利，但反而為理大提供了機會，可將「含金量高」的技術帶到海外。他更透露近期有不少內地公私營機構向理大尋求合作，但未有提供具體數字。

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至於香港能否在中美關係變化下建設國際教育樞紐，趙汝恒指，由於申請美國簽證日益困難，反吸引更多內地學生選擇來港修讀學士及碩士課程。另針對政府削減資助大學開支，趙承認會帶來一定影響，但理大會積極尋求其他渠道爭取科研經費，如吸引企業捐助等。

理大展示的四項科研成果中，首項為提升人工耳蝸植入手術精準度的「超微細高敏度光纖傳感器」，將於年底進行臨牀測試。

理大電機及電子工程學系博士後研究員崔靜嫻指出，現時進行人工耳蝸手術費用高昂，約介乎30萬至50萬元，即使醫生會在術前掃描耳蝸尺寸及位置，但手術過程仍需「盲做」，難以即時判斷成效。她續指，新開發的植入式光纖傳感器，設有22個電極，可即時監測手術中的力度及位置，大大提升手術安全性與效果。項目現已與墨爾本皇家維多利亞眼科醫院及植入式聽力解決方案公司Cochlear Ltd合作，預料今年底於動物或人體屍體進行測試。

此外，理大亦展示經改良的生成式人工智能（AI）技術於眼科診斷的應用，能以普通眼底照片快速生成血管造影影像，有望突破傳統侵入性診斷的技術瓶頸。其餘兩項研究成果，分別為人工智能肺部放射治療輔助系統及踝關節復康機械人。前者可無需注射造影劑，透過電腦掃描影像分析肺部功能區域，設計個人化放射治療計劃，減低患者肺部損傷風險；後者則支援中風及行動不便患者在家中進行復康訓練，機械人具備三軸旋轉功能及即時感測調節訓練強度，未來更會結合人工智能技術，推動個人化復康方案。

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