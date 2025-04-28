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香港旅遊｜旅發局與內地漫畫平台冀滲透「00 後」市場　夥鄰近城市推「一程多站」

港聞

發布時間： 39 分鐘前

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旅發局公布新一年度工作計劃。（資料圖片）

旅發局公布新一年度工作計劃，針對內地、短途、長途、中東和新興市場推出不同宣傳策略，包括聯同內地漫畫平台宣傳，滲透「00 後」年輕旅客市場。短途市場則針對年輕和家庭旅客，夥鄰近熱門旅遊地點推「一程多站」。

中央政府早前擴大個人遊計劃至內地59個城市，旅發局指會聯同業界充分用好中央惠港政策帶來的機遇。局方的內地辦事處會緊貼內地潮流，善用不同平台和媒體發放旅遊資訊，包括聯同新生代漫畫平台進行宣傳，滲透「00 後」年輕旅客市場；並借助知名視頻平台推廣香港景點和介紹文旅出遊路綫，以及與中央電視台及其全球的網絡平台合作，宣傳香港大熊貓和推廣研學旅遊資源。

與日台KOL合作宣傳香港文化、打卡體驗

短途市場方面，旅發局會針對年輕和家庭客群重點推廣，打造不同旅遊產品。東南亞市場方面，會針對年輕和家庭旅客，推介香港的盛事活動、地道美食、隱藏景點、文化歷史及宗教旅遊，借助本港主題樂園的吸引力，和夥拍旅遊業界推出優惠，吸引旅客到訪。

至於南韓市場，旅發局會重點推介香港戶外體驗，例如「Hong Kong Outdoor Festival」、大城小區探索和盛事體驗，及針對新婚、親子或三代同堂旅客訂製主題行程。

旅發局亦會與日本和台灣市場的KOL（關鍵意見領袖）合作，透過社交媒體宣傳香港文化、打卡體驗以及親子旅遊資源；亦會在台灣市場推出精品主題如「遇香江 精緻遊」、「Happy Weekday」周中優惠及「Lady's Night」等，爭取高消費和其他不同客群。 

長途客按年增50%   夥鄰近城市推「一程多站」

航空運力逐步恢復，去年長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，訪港旅客人次按年各增加約50%。旅發局指，因應8成長途旅客採用「一程多站」，途經香港前往內地以及鄰近的東南亞、日韓等旅遊目的地，局方將夥鄰近熱門旅遊地點推動「一程多站」，並與航空公司合作推出轉機優惠。

旅發局表示，局方的目標是推動香港邁向智慧旅遊目的地，局方將提供「實時旅遊地圖」，旅客在旅發局網站，輸入關鍵字或選取分類，即可獲取全港不同地區的實時旅遊資訊及推薦，涵蓋景點、城中活動、餐飲、及商戶優惠等資訊。

人工智能方面，旅發局將啟動「人工智能行程規劃」前期開發工作，首階段將整合旅遊相關資訊，並開發後台系統，訓練人工智能模型以驗證其答案的準確性，長遠提供依據年齡、興趣和旅遊目的行程規劃工具，提供個人化的行程建議。

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