區域供冷系統｜政府擬促進私人發展商參與興建及營運　謝展寰：已有很多團體表示有興趣

政府建議洪水橋／厦村第一期區域供冷系統，由原來政府建設兩個中央供冷站，減至1個，而新田科技城區域供冷系統就由政府主導改為促進私人參與，估計可節省逾400億元工程開支。

立法會環境事務委員會今（28日）舉行會議，議員關注私人發展商是否有興趣投資，憂慮若無人參與，政府最終也要「硬食」。環境及生態局局長謝展寰指，與傳統氣冷式空調系統相比，區域供冷系統可以減少約35%電力消耗，形容在經濟效益上有明顯優勢，「在全世界都是一盤生意」，故外國近年亦已由私人發展商推進區域供冷系統；而自政府提出私人參與後，也有很多團體表示有興趣，強調不擔心市場反應。

他提到，日後區域供冷系統的發展可有不同模式，舉例若是就特定區域的「片區發展」，可由發展商自己控制，若非片區則可由政府允許特許經營，或是公私營合作，由私人發展商建造及營運，而政府透過合約條款控制價錢等，最終使用何種模式，要視乎發展的時間表、大小及類型等。

他又稱，現時啟德區域供冷系統3個運作中廠房，使用率只有6成，原因是部分用地的用途在規劃時曾有多次轉變，土地發展及原規劃的製冷時間表有出入，故建議洪水橋／厦村先建設一個供冷站，涵蓋發展方向和確定性較穩妥的地方；而未來新田科技城也可分「片區」，讓發展商可自行按該片區的發展進度等建設區域供冷系統，相信在時間上能更好配合。

機電工程署署長潘國英指，相較自己建造獨立傳統氣冷式空調系統，直接使用區域供冷系統會較為便宜，除前期投資少，亦免卻保養及營運的成本，故現時所有私人發展商均有接駁啟德的區域供冷系統，沒有例外。

議員也關注日後有私人發展商參與會否出現壟斷的情況，及其製冷量及耗冷量收費會否與政府收費有很大出入。謝展寰就稱，或會透過地契或其他條款設立規限，以免出現壟斷或爛尾的情況，亦同意私人發展商的收費不應與政府相差太遠，有關細節要再考慮。

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