綠綠賞｜環保署推「綠綠賞」兌換「易賞錢」積分限時優惠　明年起逐步停止實體禮品兌換

環保署今日（28日）宣布，將在5月底前停止使用「綠在區區」自動禮品兌換機，明年起亦會安排逐步停止實體禮品兌換，並於首季將「綠綠賞」積分兌換禮品全面電子化。

環保署指，除港鐵車票、本地生態遊等獎賞外，市民現也可透過「綠綠賞」手機應用程式兌換「易賞錢」積分，於逾500間超級市場及零售商店自由換取食品、個人護理產品、電器及超級市場禮券等禮品，署方會繼續增加更多電子積分兌換平台供「綠綠賞」會員選擇。

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「綠綠賞」亦由即日至6月27日，聯乘「易賞錢」，推出額外100易賞錢限時積分獎賞，首一萬名「易賞錢」會員於「綠綠賞」手機應用程式成功綁定「易賞錢」帳戶，並把「綠綠賞」積分兌換為「易賞錢」積分，即可獲贈額外100個「易賞錢」積分，冀鼓勵更多市民試用電子積分兌換功能。

署方稱，會逐步在5月底前停止使用傳統自動禮品兌換機，而習慣兌換實體禮品的市民，直接今年年底仍可繼續到各「綠在區區」的服務處兌換糧油乾貨等日常生活用品及環保產品。而由明年1月開始，署方也會安排逐步停止實體禮品兌換，並於第一季內將「綠綠賞」積分兌換禮品全面電子化，詳情可向各「綠在區區」的職員查詢。

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