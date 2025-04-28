葵花籽｜保加利亞一批葵花籽產品台受污染　食安中心籲市民停用

【 葵花籽 / 食安中心 / Tovano 】食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（28日）呼籲市民不要食用一批源自保加利亞的葵花籽產品，因為有關產品可能受黃曲霉毒素污染，長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

中心指，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

產品資料：

產品名稱：Zonnebloempitten (Sunflower seeds)

品牌：Tovano

來源地：保加利亞

淨重：700克

此日期前最佳：二○二五年十一月三十日

批次編號：346704-038

進口商：Chef's Garden Limited

零售商：Feather & Bone

中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的黃曲霉毒素含量超出歐盟標準，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口屬受影響批次共重約2.8公斤的產品，並分配至上述零售商出售。該產品的黃曲霉毒素含量亦超出本地法例標準。

該進口商已按中心指示將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2819 7500，查詢上述產品的回收事宜。

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