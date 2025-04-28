學生會｜科大學生會新任幹事：與校方偶有立場分歧　倡加強溝通將積極反映意見

香港科技大學學生會今日（28日）晚上舉行新一屆幹事會就職典禮，新一屆幹事會表示，將致力加強與校方溝通，積極反映學生意見。

科技大學學務長梁伯和透過視像致辭，中文大學前高級講師歐陽偉豪及香港記者協會副主席梁耀聰均有獲邀出席擔任就職典禮嘉賓。

▼ 點擊圖片放大

科大學生會編輯委員會副編輯陳學謙（Daniel）在活動後受訪時形容，社會普遍認為大學學生會與校方處於對立形勢，但他認為學生會更重要的角色是在學生與大學之間搭建溝通橋樑。他提到，近年多間本地大專院校的學生會相繼解散或功能受限，情況令人惋惜，認為科大能夠保留學生會，本身已有其意義，新一屆幹事會亦會爭取更多與校方交流的空間。

惟他坦言，與校方溝通時偶有立場分歧，但認為整體關係尚算良好。目前，學生會主要透過學生事務處（DSTO）等部門協調校園事務，現階段尚未直接接觸科大校長葉玉如。

新一屆學生會會長李俊諺（Eric）則說，對於其他院校學生會失去認受性感到可惜，但留意到中大部分書院已獨立註冊，期望未來發展趨向穩定。他認為科大學生會與校方整體關係友好，即使在部分議題上存在分歧，校方亦有保障學生會權益的措施。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】