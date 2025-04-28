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網媒停運｜記協副主席：曾嘗試了解Channel C情況　暫無接獲員工求助

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 2 小時前

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記協副主席梁耀聰今（28日）在科大出席活動。（何畯新攝）

網媒「Channel C」僱主早前涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」被捕，並爆出拖欠薪金，自上周三（23日）起已停止更新頁面。

以嘉賓身份出席香港科技大學學生會今（28日）舉行就職典禮的香港記者協會副主席梁耀聰會後向本報記者表示，就近日傳媒機構Channel C事件，記協曾主動了解情況，惟暫未有個案向記協求助。

梁耀聰表示，記協主要職責是保障本港新聞工作者，當遇上欠薪等問題時，記協會介入協助。他指出，上述事件涉及申請貸款及其他爭議，形容性質較為複雜，部分問題超出記協職權範圍，亦不評論是否涉及政治因素。

他補充，記協主要關注員工權益，若員工出現被欠薪情況，會提供適當協助途徑，如建議向勞工處求助或透過法律途徑追討。他又指，記協曾嘗試了解情況並詢問對方是否需要協助，但暫時未有個案正式求助。

日前有消息指Channel C 約29名編輯部員工已被拖欠約66萬元薪金。積金局上周六（26日）表示，涉事公司由去年10月至上月，未有為員工繳交強積金供款及附加費，涉及18名受影響員工，約23萬元；局方由去年11月一直跟進相關個案，包括以民事申索及執法，為涉事員工追討欠款，並已先後多次入稟小額錢債審裁處，向涉事公司追討拖所欠的強積金及附加費。

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