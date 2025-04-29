中美角力｜中大校長盧煜明讚香港有創科優勢　盼國際局勢不影響學術交流合作

中美關係持續緊張，上任近4個月的中文大學校長盧煜明表示，期望兩國角力不會影響教育交流和合作，並認為亞洲局勢相對較穩定，而且香港有創科優勢，料能吸引學者。對於政府削減大學資助，他坦言大學「有一定壓力」。

與查逸超幾乎每日溝通 跟校董會合作愉快

盧煜明在今年1月8日上任中大校長，日前首次正式接受傳媒訪問。相對前任中大校長段崇智與大學校董會關係緊張，剛接手近4個月的盧煜明則表示，自己幾乎每日都有跟校董會主席查逸超溝通，形容與校董會「合作愉快」。

接任不久便輪到美國總統特朗普再度上任，中美關係波瀾再現。有「無創產前檢測之父」之稱、被譽為最接近諾貝爾獎港人的盧煜明表示，身為教育界一員，當然不希望中美局勢影響教育合作和交流。他又以自己早前到美國出席演講為例，稱交流氣氛良好，「雖然地緣政治方面動盪，希望不會影響正常的交流。」

被問到現時地緣政治局勢下，會否影響大學吸納歐美學者，盧煜明認為，現時反而是尋找人才的好機會，「可能有人會原先打算在外國發展，之後會考慮可能現在香港的情形、亞洲的局勢之下會是更好的工作環境。」他形容目前亞洲局勢較穩定，能吸引人才，而香港亦有優勢，例如香港實行低稅制，若學者計劃發展科研甚至創業，粵港澳大灣區的市場發展亦相對成熟。

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大學派員赴星馬介紹中大吸納學生

至於大學有無「新招數」在國際間「搶人才」，盧表示，自2023年起推出的校長招聘計劃至今已招聘150名學者。最近有報道發現，本港資助大學來自內地的教員人數比例，已超越本地和海外教員兩者佔比，盧煜明強調，中大招聘時是「聘請最叻的人來，我不會要求他一定是在內地，或某個地區的人。」

除了教師，非本地生人數亦以內地人為主，盧煜明強調大學是擇優而錄，「當然我們也要給機會予較少學生來港升學的地區。」他舉例指，大學會到馬來西亞和新加坡的「重點中學」介紹中大，「如果有學生問他將來要怎樣升學，中文大學會是其中一個選項」，中大未來亦會派員到更多地區和學校介紹中大。他又透露，目前中大非本地生比例，已相當於本地生學額的23.6%，較教育局上月提供的臨時數字17.3%上升逾6個百分點。

盧又相信，受地緣政治影響，未來有機會有更多內地生放棄到美國升學，轉而選擇來港。不過他亦強調，大學需按設施和配套情況擴大招收非本地生，「唔可以升得超快。」

大學面對削撥款有一定壓力

此外，剛上任的盧煜明即要面對政府連續3年削減大學2%撥款，他稱削款對大學有「一定壓力」，過去已召開多次會議商討如何應對，例如每個單位或部門會如何受影響。被問到會否選擇削減人文、社科資源？他指下年度削減2%的幅度影響暫時較小，但大學需要思考若政府在往後一年再削減2%撥款，要如何應對。

至於如何開源節流，盧稱要為不同項目排優次，「若在策略上沒有必要性，項目可能會延遲。」他舉例指，部分科創研究需要做到全球領先時，會視為優先項目，又認為學生學習體驗亦是優先項目。開源方面，他表示會繼續努力籌款，又認為開拓創科亦有機會帶來收入。至於取錄更多研究生會否有助開拓收入，他認為「可以幫助到，但未必好多。」

既然科研是大學的收入來源之一，中大又會否在聘請新教員時，考慮他們在科研方面「賺錢」的能力？盧指出，科研成果要為大學帶來收入是相當長時間的過程，並強調大學使命之一是要回饋社會，「不會有專利、有錢賺的項目才做」。

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