中大校董會｜改組後首辦本科生選舉投票人數不足　盧煜明：新選制學生未熟悉

中大校董會改組後首度舉行的本科生校董選舉，已於本月中完結，最終因學生投票人數不足而流選。中大校長盧煜明回應表示，相信流選與學生未熟識選舉制度有關，又說歡迎將來重組的學生會表達意見，但需合法合規。

自2021年10月中大學生會宣布解散後，幹事會內閣已出缺3年多，被問到對中大有無影響，盧煜明稱，中大目前仍有不少學生代表和組織，例如書院學生會、教務會學生代表，同樣能反映學生意見。

▲ 盧煜明認為，本科生選舉流選，以及候選人人數少，與學生未熟悉新選舉制度有關。（梁偉榮攝

他主動提到，大學最近亦舉行學生校董選舉，已選出一名研究生代表，但本科生代表因投票人數不足要重選。上述選舉是因應校董會改組，加入學生校董而進行。對於兩場選舉均只有一名候選人，本科生選舉更沒有足夠學生投票而需要相隔至少半年後重選，盧稱，學生校董選舉是首次進行，學生或未完全認識新制度，「可能6個月後再做，我們要想想如何向學生再多推廣。」

▲ 中大學生會自2021年解散後，幹事會內閣出缺至今。（資料圖片）

重組學生會方面，盧煜明被問到會否期望任內有內閣上任，他指大學願助組建學生會，「不過很難講到有時間表，因為也需要學生的合作完成這個過程。」過去的學生會經常就社會議題發表意見，形象敢言，被問到若有學生再組織學生會，會期望他們的政治取態為何。盧認為「要看outspoken（敢言）的過程是否合法，如果是合法、合規的，我們當然歡迎他們表達意見。」

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