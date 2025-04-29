  • 26°C
香港時間：2025429日 (二) 00:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中大校董會｜改組後首辦本科生選舉投票人數不足　盧煜明：新選制學生未熟悉

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

盧煜明表示，學生會敢言亦要守法守規。（梁偉榮攝）

中大校董會改組後首度舉行的本科生校董選舉，已於本月中完結，最終因學生投票人數不足而流選。中大校長盧煜明回應表示，相信流選與學生未熟識選舉制度有關，又說歡迎將來重組的學生會表達意見，但需合法合規。

自2021年10月中大學生會宣布解散後，幹事會內閣已出缺3年多，被問到對中大有無影響，盧煜明稱，中大目前仍有不少學生代表和組織，例如書院學生會、教務會學生代表，同樣能反映學生意見。

盧煜明認為，本科生選舉流選，以及候選人人數少，與學生未熟悉新選舉制度有關。（梁偉榮攝

他主動提到，大學最近亦舉行學生校董選舉，已選出一名研究生代表，但本科生代表因投票人數不足要重選。上述選舉是因應校董會改組，加入學生校董而進行。對於兩場選舉均只有一名候選人，本科生選舉更沒有足夠學生投票而需要相隔至少半年後重選，盧稱，學生校董選舉是首次進行，學生或未完全認識新制度，「可能6個月後再做，我們要想想如何向學生再多推廣。」

中大學生會自2021年解散後，幹事會內閣出缺至今。（資料圖片）

重組學生會方面，盧煜明被問到會否期望任內有內閣上任，他指大學願助組建學生會，「不過很難講到有時間表，因為也需要學生的合作完成這個過程。」過去的學生會經常就社會議題發表意見，形象敢言，被問到若有學生再組織學生會，會期望他們的政治取態為何。盧認為「要看outspoken（敢言）的過程是否合法，如果是合法、合規的，我們當然歡迎他們表達意見。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中美角力｜中大校長盧煜明讚香港有創科優勢　盼國際局勢不影響學術交流合作
今日 00:00
中美角力｜中大校長盧煜明讚香港有創科優勢　盼國際局勢不影響學術交流合作
學生會｜科大學生會新任幹事：與校方偶有立場分歧　倡加強溝通將積極反映意見
22:46 2025/04/28
學生會｜科大學生會新任幹事：與校方偶有立場分歧　倡加強溝通將積極反映意見
人事變動｜潘偉賢4.23起坐正任中大常務副校　中大畢業已服務母校37載
19:10 2025/04/22
人事變動｜潘偉賢4.23起坐正任中大常務副校　中大畢業已服務母校37載
中大校董會改組｜首次本科生校董選舉投票人數不足流選　中大至少半年後安排重選
23:25 2025/04/17
中大校董會改組｜首次本科生校董選舉投票人數不足流選　中大至少半年後安排重選

你可能感興趣

中美角力｜中大校長盧煜明讚香港有創科優勢　盼國際局勢不影響學術交流合作
今日 00:00
中美角力｜中大校長盧煜明讚香港有創科優勢　盼國際局勢不影響學術交流合作
學生會｜科大學生會新任幹事：與校方偶有立場分歧　倡加強溝通將積極反映意見
22:46 2025/04/28
學生會｜科大學生會新任幹事：與校方偶有立場分歧　倡加強溝通將積極反映意見
人事變動｜潘偉賢4.23起坐正任中大常務副校　中大畢業已服務母校37載
19:10 2025/04/22
人事變動｜潘偉賢4.23起坐正任中大常務副校　中大畢業已服務母校37載
香港中文大學 大學 盧煜明 選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
高齡懷孕丨67歲老婦自然受孕與69歲夫力排眾議奇蹟誕女　遭逢巨劫5年後近況曝光
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
遊日注意︱女子獨遊日本住連鎖酒店聞異味查看床底驚「四目相對」　爬出陌生男網揭真實身份
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身
飲食陷阱｜飲咖啡忌服用5類物品　醫生警告2大地雷可致癌上身